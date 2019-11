Toquinho é punido mais uma vez por má conduta e perde cinturão do WSOF

A novela envolvendo Rousimar Palhares, o "Toquinho", e suas frequentes práticas de indisciplina, ganha mais um capítulo. Após ser demitido do UFC por demorar a soltar posições de finalização, dessa vez foi o World Series of Fighting quem decidiu punir o atleta.

Pelo Ultimate, o brasileiro foi suspenso por 90 dias por segurar uma chave de tornozelo contra Tomasz Drwal no UFC 111. Já em 2013, sofreu a demissão depois de segurar novamente o mesmo golpe que, segundo Dana White, presidente do UFC, poderia ter causado uma grave lesão em Mike Pierce, adversário de Toquinho naquela oportunidade.

Sem emprego na época,o faixa preta em jiu-jitsu foi descartado também pelo presidente do Bellator, outra grande organização de MMA. Bjorn Rebney, na ocasião, alegou:

"A segurança dos lutadores é prioridade para mim e minha equipe".

Em meio a isso, Ray Sefo, presidente do WSOF, decidiu apostar no integrante da Team Nogueira, mas com algumas ressalvas. No momento da contratação em dezembro de 2013, Sefo alertou:

"Se acontecer de novo, ele está fora"

E aconteceu. No último sábado, dia 1º de agosto, a vítima foi Jake Shields na disputa pelo trono da divisão meio-médio do evento. Após uma longa kimura interrompida pelo árbitro Steve Mazagatti, mais uma polêmica se instalava na carreira do brasileiro. Irritado com a atitude, o americano revidou com um soco após o fim do combate, como forma de protesto, porém o resultado foi mantido, bem como o título de Toquinho.

Mas não por muito tempo. Nesta terça-feira, seu cinturão foi cassado e ele recebeu uma suspensão por tempo indeterminado, dada por Ray Sefo, que ainda declarou:

"Após a luta, vi as reclamações da equipe de Shields e fui para casa rever a luta com calma. O árbitro o mandou soltar cinco ou seis vezes, e os olhos de Shields estavam muito irritados, por conta das dedadas aplicadas por Toquinho. Temos que acabar com esse comportamento de uma vez por todas. Hoje ele não é mais o campeão e está suspenso. Não falamos em demissão, mas existe uma chance de que a Comissão Atlética de Nevada o suspenda por alguns anos. Se isso acontecer, ele não lutará mais no WSOF"

Para o presidente, outra ação reprovável foi a de Mazagatti, terceiro homem dentro do octógono, que não desqualificou Palhares, devido a sua conduta antidesportiva.

"Eu gosto de Steve Mazzagatti pessoalmente, mas ele deveria ter desqualificado Toquinho após ser informado e confirmar que ele estava cutucando os olhos de Jake Shields. Não gostaria que ele atuasse no WSOF novamente, mas isso não depende de mim."

Com esse desfecho, a organização segue sem perspectiva de quais confrontos casar na disputa pelo título da categoria, que por enquanto segue vago.

Confira abaixo, algumas lutas onde o brasileiro foi acusado de "pegar pesado" contra seus oponentes e tire suas próprias conclusões:

Rousimar Palhares - Mike Pierce (pelo UFC)

Rousimar Palhares - Jon Fitch (pelo WSOF)

Rousimar Palhares - Jake Shields (pelo WSOF)