Pequenos no tamanho, gigantes no talento: Frankie Edgar e Chad Mendes se enfretam no TUF 22 Finale

No dia que antecede a tão aguardada disputa de cinturão da categoria peso-pena entre o campeão linear José Aldo e o campeão interino Conor McGregor pelo UFC 194, dois nomes do top 5 da divisão se enfrentam na luta principal do The Ultimate Fighter 22 Finale, Frankie Edgar e Chad Mendes. O evento ocorre nesta sexta-feira (11), em Las Vegas.

Lutador já consagrado no Ultimate, Edgar é um veterano dentro do octógono. Campeão dos leves entre 2010 e 2012, “The Answer” ostenta um cartel de 19 vitórias e nunca foi nocauteado ou finalizado, perdendo apenas quatro vezes por decisão, três delas em disputas de título. Uma dessas contra Aldo na sua estreia pelos penas, em fevereiro de 2013 pelo UFC 156. Mas, desde então, Frankie segue invicto e já despachou nomes como Charles Oliveira, B.J. Penn, Cub Swanson e Urijah Faber.

No córner azul, Chad entra em cena para manter uma marca relevante na categoria. O integrante da Team Alpha Male possui 17 triunfos e só foi derrotado para os atuais campeões até 66 kg e, para manter esse retrospecto, vencer Edgar é fundamental. Apontado por José Aldo como o príncipe da divisão, “Money” busca reabilitação após derrota sofrida diante do irlandês Conor McGregor em julho deste ano pelo UFC 189.

Caminhos para a vitória

Tanto Frankie quanto Mendes tem como características a luta agarrada de alto nível e a movimentação incessante dentro do cage. Mas, “The Answer” leva vantagem na agilidade dos golpes aplicados nos oponentes e tem nesse aspecto um trunfo para o sucesso. Em contrapartida, a potência nos punhos é o seu ponto fraco, fato comprovado pelo baixo índice de nocautes conquistados na carreira, apenas cinco. Já para Chad, levar os adversários à lona tem sido uma tarefa mais comum. O californiano nas cinco últimas vezes que saiu vencedor, em quatro delas o fez pela via rápida. Assim, o atalho para o ex-campeão dos leves é abusar da velocidade nos ataques e deixar o tempo passar para cansar seu oponente. Já para “Money” o foco é definir o embate nos primeiros rounds através da força de seus punhos.

Final do TUF marca a co-luta principal do evento

A co-luta principal será a final do The Ultimate Fighter 22, reality show do UFC que nesta edição colocou frente a frente lutadores peso-leve da Europa e dos Estados Unidos. Liderados por Urijah Faber, os americanos encararam ao longo do programa a equipe de Conor McGregor, formada por atletas de diversos países europeus, dentre eles a Rússia, de onde vem o finalista de 29 anos Artem Lobov e que nesse último capítulo terá o americano de 30 anos Ryan Hall como adversário.

Apesar de mais jovem, o europeu entra no octógono com um cartel de mais de 20 lutas. Mas, só em 11 saiu vitorioso, enquanto em outras dez foi derrotado. A experiência dentro do cage e ser parte da equipe de treinadores da estrela McGregor contribuem para Artem ter o braço erguido ao final do combate.

Em defesa do orgulho americano, Hall chega para mostrar as habilidades que lhe deram quatro triunfos em seu histórico, todos eles conquistados por nocaute ou finalização no primeiro round, exceto em um, vencido no terceiro assalto. Como perdedor Ryan saiu apenas na sua primeira luta, em 2006, o que demonstra a evolução do atleta nos últimos anos.

Outro duelo importante no card principal da noite é entre Edson Barboza e Tony Ferguson que se encaram pelos leves e prometem agitar o top 10 da divisão. Com um muay thai consagrado e dono de um dos maiores nocautes da história da organização, o carioca aposta nos chutes baixos e na agilidade dos golpes para alcançar a 11ª vitória pelo Ultimate. Porém, "El Cucuy" não pretende entregar o ouro assim tão fácil, afinal o americano vem em busca de seu décimo êxito na categoria até 70 kg, o sétimo consecutivo. O jiu-jitsu afiado é uma das armas que Ferguson deve colocar em prática.

Ainda na categoria dos leves, Joe Lauzon colide com Evan Dunham e ambos querem engrenar de vez. Joe tenta a segunda vitória seguida depois de levar Takanori Gomi à lona em julho pelo UFC on Fox 16. Dunham por sua vez, almeja que 2015 seja só de resultados positivos e para isso precisa derrotar Lauzon. Em janeiro a sua vítima foi Rodrigo Damm pelo UFC 182 e em julho foi Ross Pearson pelo UFC Fight Night 72.

No card preliminar, o brasileiro Gabriel "Napão" Gonzaga sobe no octógono pra um confronto de gigantes contra o russo Konstantin Erokhin entre os pesos pesados.

Confira o card completo:

Peso-pena: Frankie Edgar x Chad Mendes

Peso-meio-médio: Artem Lobov x Ryan Hall

Peso-leve: Tony Ferguson x Edson Barboza

Peso-leve: Joe Lauzon x Evan Dunham

Peso-pena: Tatsuya Kawajiri x Jason Knight

Peso-leve: Julian Erosa x Marcin Wrzosek

Peso-pesado: Gabriel Gonzaga x Konstantin Erokhin

Peso-meio-médio: Ryan LaFlare x Mike Pierce

Pso-mosca: Joby Sanchez x Geane Herrera

Peso-leve: Chris Gruetzemacher x Abner Lloveras

Confira a pesagem do evento: