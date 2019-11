José Aldo: a defesa de um legado e a busca pela coroação

"Campeão do povo”, “Scarface”, “Rei da categoria”. Não são poucos os apelidos de José Aldo em dez anos de invencibilidade e hegemonia na divisão dos penas. Coroado como campeão desde o WEC, após vencer Mike Brown em novembro de 2009 e ainda levar o prêmio de melhor nocaute daquela noite, Aldo não largou mais o cinturão.

Com o evento (WEC) sendo incorporado pelo UFC em 2011, o brasileiro seguiu sua jornada e anotou mais uma marca na carreira: 1ª campeão peso-pena do Ultimate.

Já na nova casa, Aldo conquistou seu espaço discretamente em meio a astros de outras categorias como Anderson Silva, Jon Jones e Georges St. Pierre até se sagrar como único campeão linear da história entre os penas.

Após a queda ou aposentadoria dessas estrelas, José também assumiu o posto de mais antigo dono de cinturão do UFC e a batalha por novas marcas e recordes continua.

O reinado de José Aldo

Na trajetória dentro do Ultimate, o manauara se deparou com muitas pedreiras. Logo na estreia o adversário foi Mark Hominick no Rogers Center, Canadá, terra de seu oponente. O mais emblemático nesse confronto foram os 55.724 espectadores que acompanharam o triunfo do brasileiro em cima do dono da casa pelo UFC 129. Além do resultado positivo por decisão unânime, ele ainda levou o prêmio de luta da noite.

Ainda no caminho para sua coroação, ele encarou nomes do quilate de Chad Mendes, intitulado como príncipe da divisão e derrotado duas vezes pelo próprio José Aldo, e Frankie Edgar, detentor do título dos pesos leves entre 2010 e 2012. Contra ambos, o faixa-preta em jiu-jitsu saiu com o braço erguido e com o prêmio de luta da noite, mas em seu segundo êxito contra Chad conquistou também o prêmio de luta do ano de 2014.

Exército

Cercado por talentos do MMA na academia Nova União, “Scarface” não pode se queixar quando o assunto são os companheiros de treino. Desde a chefia da equipe, orquestrada pelo mestre Dedé Pederneiras, até os lutadores que compõem, Aldo está bem assessorado. Renan Barão, ex-campeão peso-galo do UFC, Cláudia Gadelha, top 5 do peso-palha feminino e Leonardo Santos, vencedor do TUF Brasil 2 são alguns desses integrantes.

Figuras como Júnior Cigano e B.J. Penn também já foram vistas pela academia. Até mesmo um “sósia” de Conor McGregor, próximo adversário de Aldo, foi criado por lá para auxiliar na preparação do brasileiro. O campeão dos pesos galo e pena do Jungle Fight Jonas Bilharinho é quem cumpre esse papel, afinal é canhoto e tem uma altura semelhante à do irlandês.

Trunfos para vitória

Com todo o falatório de Conor McGregor, carregado de provocações e que levaram José a chamá-lo de "bobo da corte" , nada mais natural que parte da preparação do brasileiro fosse psicológica para proteger o título linear da divisão.

Nunca existiu uma disputa de cinturão com tanto" trash talking" na carreira do manauara até hoje. Para se acostumar com esse perfil do adversário, os colegas da Nova União encarnaram Conor e lhe provocaram em inglês durante os treinos.

Mas, quando o portão do cage for fechado, Aldo terá que comprovar,mais uma vez, o porquê de sua soberania. Para isso, o brasileiro aposta no seu muay thai feroz que ja lhe rendeu catorze nocautes na carreira. Porém, no embate deste sábado, 12 de dezembro, contra McGregor no MGM Grand Arena pelo UFC 194, o lutador pode optar por uma arma pouco aproveitada ao longo de sua trajetória: o jiu-jitsu.

Apesar de ser um faixa-preta na arte suave, ele não finaliza os adversários com frequência (apenas uma vez e no início da carreira). Assim, o jogo de chão se torna um caminho para derrotar o irlandês, afinal na vitória contra Chad Mendes, Conor mostrou dificuldades em conter as quedas e as tentativas de finalização aplicadas pelo americano.

Legado

O ditado diz "quem é rei, nunca perde a majestade". O berço onde nasceu José Aldo nunca foi coberto de luxo ou riqueza. Mas com a força de seus punhos e as glórias dentro do octógono, ele encontrou um caminho para o trono e já é coroado como Rei quando o assunto é MMA.

Por outro lado, manter o posto costuma ser mais difícil do que conquistá-lo. Dessa forma, o confronto contra McGregor pode ser um divisor de águas na jornada do "campeão do povo".

Em todos os anos de reinado, ele nunca teve uma luta com tanto alarde e, pela primeira vez em combates pelo UFC, é azarão nas casas de aposta. Assim, a oitava defesa de cinturão deste sábado é um passo grande para aumentar um legado já extenso e adquirido depois de "limpar a categoria" nos últimos anos.

A caminhada de Aldo já inspira inclusive obras no cinema e na música, como você pode conferir abaixo: