Mike Tyson lutando MMA é novidade em game do UFC

O UFC e a empresa de jogos de videogame Eletronic Arts (EA) anunciaram nesta quarta-feira (20) uma novidade para os amantes do mundo da luta. O game EA Sports UFC 2 terá a lenda do boxe Mike Tyson, como uma espécie de lutador especial para quem adquirir o jogo ainda na fase de pré-venda. Além dele, Bas Rutten e Kazushi Sakuraba também integram o grupo dos "lendários". O lançamento oficial será em 15 de março desse ano e quem comprar a partir dessa data só poderá jogar com Tyson caso o desbloqueie, no Hall da Fama do modo Carreira.

O atleta pode ser encontrado de duas formas. Competindo entre os meio-pesados, ele é "Iron Mike Tyson", numa referência ao ínicio da carreira do pugilista, nos anos 80, enquanto "Legacy Mike Tyson" é a versão do lutador entre os pesados, num estilo mais próximo do atual, onde até a tatuagem que possui no rosto pode ser vista. Como uma homenagem ao ex-campeão mundial de boxe já foi definido que o soco mais potente do game será o dele.

Figurinha carimbada nos eventos do Ultimate e amigo do presidente Dana White, ele ficou lisonjeado com a inclusão de um personagem com suas feições no jogo: "Como grande fã, fiquei honrado de fazer parte de EA Sports e explorar o mundo das artes marciais mistas", declarou Tyson.

O game promete melhorias na jogabilidade, reações exclusivas para alguns lutadores e um sistema de física que fornece maior realismo nos movimentos. Outro destaque é a presença do campeão peso-pena e desafiante ao cinturão peso-leve, Conor McGregor na capa junto a ex-campeã peso galo feminino, Ronda Rousey. O lançamento será para PlayStation 4 e Xbox One e é aguardado com ansiedade pelos fãs.

Enquanto o jogo não chega às lojas, confira uma prévia de Mike Tyson em EA Sports UFC 2: