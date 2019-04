UFC on Fox 18 coloca Anthony Johnson e Ryan Bader frente a frente neste sábado

A cidade de Newark em New Jersey, nos Estados Unidos sedia neste sábado, 30 de janeiro, o UFC on Fox 18, no Prudential Center. Os protagonistas da noite são Anthony Johnson e Ryan Bader, postulantes ao cinturão meio-pesado, atualmente nas mãos de Daniel Cormier. Ambos fazem parte do top 5 da categoria, com Johnson na segunda posição e Ryan na quarta. Ainda no card principal, alguns confrontos se destacam como: Josh Barnett x Ben Rothwell pelos pesados, Iuri Marajó x Jimmie Rivera entre os galos e a promessa do momento Sage Northcutt encarando Bryan Barberena na divisão dos meio-médios.

Fases dos lutadores

A carreira de Anthony "Rumble" Johnson no mundo do MMA pode ser facilmente comparada a uma montanha russa. Problemas com a balança, demissão do UFC, título em outra organização e recontratação pelo Ultimate são algumas experiências passadas por ele. Mas, mesmo com tantos altos e baixos, a situação atual é próxima ao topo.

Desde seu retorno em 2014, o atleta de 31 anos só foi derrotado num duelo pelo título, em maio de 2015, contra Daniel Cormier, com um mata-leão. Em meio a isso, nomes como Phil Davis, Rogério Minotouro Nogueira e Alexander Gustafsson viraram presas nas mãos dele, sendo o triunfo sobre o sueco o mais expressivo dentro da empresa dos irmãos Fertitta. Sua última vitória foi diante de Jimi Manuwa pelo UFC 191, em setembro.

Derrota. Essa é uma palavra que "Darth" Bader desconhece em sua mais recente caminhada na organização. Sem perder desde setembro de 2013, quando Glover Teixeira lhe nocauteou pelo UFC Fight Night 28 no Brasil, ele vem numa onda de resultados positivos, tendo derrotado Anthony Perosh, Rafael Cavalcante, Ovince St.Preux, Phil Davis e Rashad Evans, todos por decisão.

Só nos seus cinco primeiros embates no Ultimate, o lutador conseguiu engrenar uma sequência de êxitos tão longa quanto essa. Porém, falta a ele algo já concedido ao seu oponente: uma disputa de cinturão. O atleta de 32 anos sofre por não fazer combates atrativos ao público, sendo inclusive subestimado dentro da divisão.

Cartéis parecidos, perfis opostos

O número de vitórias é igual. Os tropeços tem quase a mesma quantidade - "Rumble" com cinco, Ryan com quatro - mas o estilo de cada um dos dois diverge em vários aspectos. Frenesi, energia, alta voltagem e poder de nocaute definem com clareza tudo que o integrante da Blackzilians representa. Anthony já competiu entre meio-médios, médios, meio-pesados e pesados, mas sempre com a movimentação e explosão típicas, com um jogo em pé que já lhe rendeu 14 nocautes em suas 20 vitórias.

Por outro lado, o atleta da Power MMA é o retrato da disciplina, da regularidade. Até a maneira como ingressou na organização, pelo reality show "The Ultimate Fighter", demonstra como se ele sempre seguisse uma cartilha. A falta de dinamismo e um jeito de lutar "sem correr riscos" tornam Bader metódico e explicam porque metade de seus êxitos saiu dos papéis dos juízes.

Experiência, bom jiu-jitsu e mãos pesadas são ingredientes na co-luta da noite

Com 38 anos e 20 finalizações a seu favor, Josh "The Warmaster" Barnett é um nome de respeito na história das artes marciais mistas. Com passagens pelo Pride, Strikeforce e aparecendo no Ultimate desde o ano 2000, ele compõe a velha guarda do esporte e terá como oponente outro lutador da chamada "old school".

Avassalador e caricato, Ben Rothwell carrega no currículo 35 resultados favoráveis, dos quais 20 foram por nocaute e 12 por finalização. Assim, ele se notabiliza por nunca deixar seus confrontos nas mãos dos juízes. Eles fazem a co-luta principal do UFC on Fox 18 neste sábado. Ben é o sétimo colocado no ranking da categoria, enquanto Josh é o oitavo.

Cinco brasileiros integram o evento

Iuri Marajó, Carlos Diego Ferreira, Rafael Natal, Wilson Reis e Felipe Olivieri são os atletas locais no card deste sábado. Iuri enfrenta Jimmie Rivera pelos galos para alcançar o segundo triunfo seguido, Carlos Diego precisa sair com o braço levantado contra Olivier Aubin-Mercier para espantar a crise após dois tropeços entre os leves, já Natal busca a 21ª vitória, quarta consecutiva, diante de Kevin Casey na divisão dos médios. Para Wilson Reis o duelo com Dustin Ortiz pelos moscas é a chance de retomar a rota do sucesso depois de perder para Jussier Formiga, enquanto Felipe estreia na organização contra Tony Martin pelos leves.

Acompanhe a pesagem do UFC on FOX 18:

Confira o card completo do evento:

Card principal:

Peso meio-pesado: Anthony Johnson x Ryan Bader

Peso pesado: Josh Barnett x Ben Rothwell

Peso galo: Iuri Marajó x Jimmie Rivera

Peso meio-médio: Sage Northcutt x Bryan Barberena

Card preliminar:

Peso meio-médio: Tarec Saffiedine X Jake Ellenberger

Peso leve: Olivier Aubin-Mercier x Carlos Diego Ferreira

Peso médio: Rafael Natal x Kevin Casey

Peso mosca: Dustin Ortiz x Wilson Reis

Peso meio-médio: George Sullivan x Alexander Yakovlev

Peso pena: Alex Caceres x Masio Fullen

Peso meio-médio: Matt Dwyer x Randy Brown

Peso pena: Damon Jackson x Levan Makashvili

Peso leve: Tony Martin x Felipe Olivieri