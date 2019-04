Com pé quebrado, Rafael dos Anjos está fora do UFC 196

Com tudo planejado para o UFC 196, no dia 5 de março, Rafael dos Anjos e Conor McGregor não vão mais bater de frente pela disputa do título dos leves. A explicação para o cancelamento do duelo surgiu quando foi constatada uma lesão no pé esquerdo do brasileiro. Numa sessão de sparring com o iraquiano Adel El-Tamini, especialista em caratê kyokushin, Rafael sentiu dores no local após aplicar um chute em seu companheiro de treinos, que se defendeu com o joelho e, acidentalmente, provocou a contusão.

Com as atenções voltadas para o estilo de Conor, a equipe do carioca chamou El-Tamini para simular o jogo do irlandês e conter as investidas dele no combate. Com o cancelamento, Dana White, presidente do Ultimate, busca um novo adversário para o atual campeão peso pena, que ao desafiar dos Anjos pretendia unificar os títulos de duas divisões.

Alguns nomes já foram descartados, como o do ex-campeão peso pena José Aldo. Segundo o técnico do atleta, o tempo não é suficiente para realizar a preparação para a revanche. Em dezembro pelo UFC 194, Conor e Aldo duelaram pelo cinturão até 66 kg, com o europeu saindo com o braço erguido depois de um nocaute aplicado aos 13 segundos de luta.

Outra estrela que não faz parte dos planos da organização para suprir a vaga é Frankie Edgar, ex-campeão peso leve e atualmente segundo colocado no ranking dos penas. Segundo a ESPN americana, o motivo foi uma lesão sofrida por "The Answer". Já Khabib Nurmagomedov, segundo na classificação dos leves, se ofereceu para encarar McGregor, mas recebeu uma resposta negativa dos executivos do Ultimate.

Nesse contexto, quem assume o posto de protagonista da noite, pelo menos por enquanto, é a campeã peso galo feminino Holy Holm. Ela encara a desafiante Miesha Tate, num embate escalado inicialmente como co-luta da noite. Holm se tornou a detentora do cinturão da categoria depois de aplicar um brutal nocaute diante de Ronda Rousey, em 14 de novembro.