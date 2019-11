Campeão do UFC, Conor McGregor comemora classificação da Irlanda na Eurocopa

Valeu a torcida do campeão peso-pena do UFC e astro irlandês Conor McGregor pela seleção do seu país na Eurocopa 2016, realizada na França. O time conseguiu arrancar a classificação para às oitavas de final aos 40 minutos do segundo tempo, diante da Itália, com um gol de cabeça do meia Robbie Brady, o suficente para os irlandeses saírem com a vitória por 1 a 0 e terminarem a fase de grupos como um dos melhores terceiros colocados.

O resultado fez com que a equipe chegasse aos quatro pontos no grupo "E", ficando atrás das seleções italiana e belga. O lutador ficou entusiasmado com o placar e comentou no Twitter: "Sim, estamos dentro!!! McLean é um animal, o árbitro é um rato. Brady, que incrível cabeceador. Vamos lá, garotos de verde!".

A expressão "garotos de verde" é uma referência à cor do uniforme usado pela seleção e "McLean" seria por conta do meio-campista James McClean. O lutador já havia demonstrado apoio antes do primeiro jogo, quando a equipe encarou a Suécia e saiu com um empate por 1x1. Naquela ocasião, McGregor deu uma mensagem motivacional aos jogadores por meio de um vídeo. Nele, aparece seu famoso bordão "Nós não estamos aqui para fazer parte, estamos aqui para dominar" (tradução para: "We are not here to take part, we are here to take over") .

Veja a mensagem (em inglês):

Mas, em seus próximos desafios, os irlandeses terão pedreiras pela frente. Na Euro, o time encara os franceses, donos da casa, na cidade de Lyon, no próximo domingo, às 10h (horário de Brasília). Já "The Notorious" mede forças contra o americano Nate Diaz pelo UFC 202, em 20 de agosto, na T-Mobile Arena, em Las Vegas. O combate é válido pelo peso meio-médio e será uma revanche do confronto protagonizado no UFC 196, quando Diaz finalizou Conor aos 4:12 do segundo round com um mata-leão.