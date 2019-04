Não é só Suárez: fique de olho em Edinson Cavani

Edinson Cavani é o artilheiro das eliminatórias sul-americanas para Copa do Mundo na Rússia, em 2018. O atacante balançou as redes oito vezes e tem se destacado na equipe celeste. O camisa 21 vai dar trabalho para a dupla de zagueiros brasileira, já que o próximo confronto entre Uruguai e Brasil é nesta quinta-feira (23). A partida acontecerá no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, às 20h00 (horário de Brasília).

Cavani, de 30 anos, joga atualmente no Paris Saint Germain, na França e é um dos grandes nomes da equipe. Já são quatro temporadas defendendo o time parisiense, desde 2013, e os números impressionam. Foram 116 gols em 186 partidas jogadas. Após a saída de Zlatan Ibrahimovic, que era a grande estrela do clube, em 2016, recaiu sobre Edinson Cavani a responsabilidade de ser o principal atacante. O Papel vem sendo desempenhado com maestria, pois o uruguaio fez 38 gols em 39 partidas nesta temporada, sendo 27 pela Ligue 1, 8 pela Champions League, 2 pela Copa da Liga e 1 pela Copa da França.

Antes de ser referência no Parc des Princes, o uruguaio atuou em dois outros clubes da europa, os italianos Palerma, de 2006 a 2009 e Napoli, de 2010 a 2013. Na transferência do Napoli para o Paris Saint Germain, as cifras foram altas. O PSG pagou 63 milhões de euros, o equivalente a quase 183 milhões de reais. Cavani foi revelado pelo Danubio, clube de Montevidéu que disputa a primeira divisão do campeonato uruguaio.

A primeira convocação do atacante foi para atuar pela seleção celeste foi em 2008. O desafio foi contra a Colômbia, em um amistoso e Cavani marcou sua estreia com um gol. De lá para cá não parou mais, foram 36 gols.

Cavani atuou na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, onde chegou a semifinal defendendo a celeste. Ele disputou a Copa América no ano seguinte, na Argentina e levou a seleção uruguaia ao título. Outra atuação importante foi na Copa das Confederações de 2013 no Brasil. O Uruguai foi eliminado na semifinal, contra os donos da casa.

O principal nome da equipe celeste atualmente é Luís Suárez, atacante do Barcelona, contudo, a estrela de Edinson Cavani pode brilhar contra a seleção canarinha. O Uruguai é o segundo colocado na tabela das eliminatórias, logo abaixo do Brasil, que não perde há 11 rodadas.