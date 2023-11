Cavani afirma que título da Libertadores pelo Boca seria o "mais importante" de sua carreira

Após o reconhecimento no gramado do Maracanã nesta sexta-feira (3), o Boca Juniors participou da entrevista coletiva realizada pela Conmebol com a presença do técnico Jorge Almirón e o centroavante Edinson Cavani, que "roubou as atenções" na entrevista.

O uruguaio foi questionado sobre a importância do título e disse que a Conmebol Libertadores seria o maior título de sua carreira, um fato considerável pensando que Cavani conquistou títulos da Ligue 1 pelo PSG e foi vice-campeão da Europa League pelo Manchester United.

Quando foi questionado sobre as memórias com as seleção do Uruguai na Copa América, Edinson Cavani ressaltou que disputar uma decisão no Maracanã é um orgulho considerável, pois são poucos os jogadores no mundo possuem esta oportunidade.

"Eu gostei de jogar muito nesse estádio e este é um privilégio muito grande para retornar aqui, significa muito para um jogador disputar uma final no Maracanã, deveremos deixar tudo em campo e essa partida terá um significado muito grande porque se fala muito sobre as duas equipes e acaba as vezes sendo um “jogo feio” mas acredito que será decidido nos detalhes. Será algo intenso e manterá a concentração e será histórico."

"Trabalhamos essa partida há muito tempo"

O técnico Jorge Almirón também recebeu questionamentos da imprensa e elogiou a qualidade do Fluminense, prometendo que esta será uma grande final no Rio de Janeiro.

"Trabalhamos com essa partida há muito tempo, já temos informações de que o adversário é grande e não mudará o seu estilo, teremos outra fortaleza, mas teremos que jogar, será uma partida fechada e um duelo tático mas imagino a partida em diversos momentos diferentes e isso vai mudando, teremos jogadores experientes, os primeiros 15 minutos, mudanças no intervalo, mas todos estão tranquilo. Depois da semifinal, me deixa tranquilo que a equipe chega sem lesões e teremos muita entrega, isso me deixa tranquilo pois todos sabem o que devem fazer e depois o que acontecerá é futebol."

Por fim, os dois foram questionados pela imprensa argentina sobre as confusões que marcaram a quinta-feira (2) no Rio de Janeiro, principalmente na praia de Copacabana.

"Bom, recebi as imagens tristeza e preocupação porque nossa família estava a caminho do Rio. Muitos argentinos vieram aqui para disfrutar de férias porque é uma cidade e um país maravilhosos, são duas torcidas fortes e vieram representar um clube que representa muita coisa para eles. Esse é o evento em que estão vindo todos será espetacular e espero que não tenha mais violência e terá muita gente do Boca.", disse Almirón

"Um pouco de tristeza sobre o que se passa nos dias de hoje por causa da tecnologia que avançamos, acontecem coisas que não aconteciam. Esse é um momento para as pessoas venham e espero que não aconteça mais nenhum caso de violência porque chegou a se falar de portões fechados e uma final deve ser um espetáculo precioso ainda mais como uma Libertadores, que tudo se acalme.", concluiu Cavani.

A grande final da Conmebol Libertadores entre Boca Juniors e Fluminense será realizada neste sábado (3), a partir as 17h, pelo horário de Brasília.