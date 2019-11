Resultado luta Stipe Miocic x Junior Cigano no UFC 211

Após a última luta da noite, nos despedimos de vocês amigos. Desejamos a todos uma boa noite e um ótimo domingo! Fiquem ligados e até a próxima edição do UFC! Vem aí Glover Teixeira versus Alexander Gustafsson, dia 28, e José Aldo contra Max Holloway no dia 03 de junho. Grande abraço e até mais!

Mais uma grande atuação de Stipe Miocic. A ver quem será capaz de pará-lo.

AAAAAAAAAAAAAAAAAANDDD STIIIIILLLLLLL!!! Aos 2min22seg, Stipe Miocic vence Junior Cigano dos Santos por nocaute técnico e defende o cinturão peso-pesado pela segunda vez. Ele iguala o recorde da categoria.

Miocic fez exatamente a mesma estratégia que Cain Velasquez se valeu para atropelar Cigano. O brasileiro cometeu os mesmos erros de quando enfrentou Cain, deixou que virasse alvo fácil para o oponente.

É FIM DE PAPO! Entra a mão do campeão, Cigano sente e a luta acaba rapidamente com os golpes de Miocic.

1º Round: Bomba de Miocic!

1º Round: Miocic busca cercar Cigano para pressionar e nocautear.

1º Round: Lutadores se estudam bastante neste começo de luta.

1º Round: COMEÇA A LUTA!

IIIIIIIIIIIIIIT'SSSSSSSSSSS TIIIIIIIIIIMEEE!!!

Bruce Buffer apresenta o campeão e o desafiante!

Miocic vs Cigano

34 anos x 33 anos

1,93 m x 1,93 m

108,9 kg x 108 kg

Stipe Miocic, cria de Cleveland, chega ao octógono para sua segunda defesa de título. Desde que perdeu para Cigano, só venceu. Superou Mark Hunt e atropelou Andrei Arlovski, Fabricio Werdum - de quem tirou o cinturão - e Alistair Overeem. Vem para vingar sua última derrota na carreira.

Com Gonna Fly Now, de Bill Conti (mais conhecida como a música do Rocky), Junior Cigano entra no octógono. Ex-campeão peso-pesado, Cigano não conseguiu vencer duas vezes seguidas desde que perdeu o cinturão para Cain Velasquez. Tenta recuperar o título que ostentou entre o fim de 2011 e o fim de 2012. Vem de vitória sobre Ben Rothwell, em abril de 2016.

Stipe Miocic defende pela segunda vez seu cinturão peso-pesado do UFC. Será uma revanche com Junior Cigano, o último homem a parar o atual campeão. Em dezembro de 2014, no UFC on Fox 13, Cigano bateu Miocic por decisão unânime dos jurados.

Vem aí a luta principal do UFC 211.

LOVE IS IN THE AIR! Jéssica Bate-Estaca pede sua namorada Fernanda em casamento no octógono.

50-45 duas vezes e 50-44 foram as marcações dos juízes laterais nesta luta pelo cinturão peso-palha.

AAAAAAAAAAAAND STILLLLLL!!! Joanna J?drzejczyk vence Jéssica Andrade por decisão unânime dos jurados.

Joanna está emocionada e carrega a bandeira da Polônia no octógono.

Os jurados anunciarão mais uma vitória de Joanna J?drzejczyk. Jéssica começou muito bem, mas logo a campeã conseguiu neutralizar o jogo da brasileira e levou a luta em banho-maria com ótimas sequências de jabs, diretos e chutes altos.

FIM DE PAPO!

5º Round: Boa sequência da campeã. Jéssica tenta levar a luta para um embate mais franco.

5º Round: Minuto final de luta!

5º Round: Luta volta a ficar em pé de novo. Jéssica começa a tentar atingir a campeã com mais agressividade.

5º Round: Jéssica leva a luta pro clinch na tela mais uma vez.

5º Round: Joanna manda boas sequências com golpes retos.

5º Round: Jéssica começa o round cercando a campeã, sem grande efetividade.

5º Round: COMEÇA O ROUND FINAL!

A campeã leva a luta em banho-maria. Consegue capitalizar com bons jabs e chutes altos. Joanna tem a luta na mão. Jéssica precisa de um nocaute ou finalização para trazer o cinturão para o Brasil.

Fim do quarto round!

4º Round: Joanna acerta belos golpes na trocação.

4º Round: Minuto final do round.

4º Round: Luta volta a ficar em pé. Jéssica não consegue levar a luta pro chão a partir do clinch.

4º Round: A campeã solta boas joelhadas e tenta travar a pegada da brasileira.

4º Round: Jéssica leva a luta para o clinch na tela.

4º Round: Joanna continua trabalhando com chutes e boas sequências de socos.

4º Round: Jéssica começa cercando a campeã.

4º Round: COMEÇA O PRIMEIRO ROUND DE CAMPEONATO!

A situação de Jéssica Bate-Estaca é cada vez mais complicada. Ainda é possível pensar em vencer por pontos. Mas o andamento da luta indica que a campeã deve administrar com mais tranquilidade os dois rounds vindouros.

Fim do terceiro round!

3º Round: Joanna tem a luta sob controle. Usa a distância para magoar a resistência da brasileira. Jéssica tenta bravamente uma aproximação.

3º Round: Dois minutos pro fim do assalto.

3º Round: Outro bom chute alto da campeã. A luta começa a tomar os rumos que Joanna bem entende.

3º Round: Jéssica leva a luta pro clinch. Trava a campeã na tela.

3º Round: Bom chute de Joanna. A campeã trabalha muito bem os jabs e diretos.

3º Round: COMEÇOU!

Joanna começou a se achar mais na luta em pé neste round. Trabalhou jabs, chutes com maestria. Afastou bem a brasileira do seu raio de ação.

Fim do round 2!

2º Round: Joanna acerta bom chute alto, mas acaba derrubada e a luta termina no clinch pela grade.

2º Round: Segundos finais.

2º Round: Jéssica consegue a queda, mas não foi em boa posição. Luta em pé novamente.

2º Round: Joanna acerta bom direto na brasileira, que parte pra cima da campeã.

2º Round: Jéssica tem dificuldades para encurtar. Joanna trabalha muito bem os jabs na altura da cabeça e na cintura da brasileira.

2º Round: Joanna começa a encontrar a distância. Consegue afastar a brasileira com golpes retos em pé.

2º Round: Luta começa movimentada no segundo segmento. Atletas trocam chutes.

2º Round: Começa o round!

Luta foi bastante movimentada. Joanna não consegue abalar a brasileira, que aproveita o clinch para derrubar a campeã algumas vezes. Bom round da Jéssica.

Fim do round!

1º Round: Jéssica consegue boa queda no final do round. Joanna se recupera rápido e levanta.

1º Round: Joanna consegue boa sequência mixando socos e joelhadas.

1º Round: Minuto final do round.

1º Round: Joanna acerta bom chute alto em Jéssica.

1º Round: Joanna lança chutes baixos, sem grande efetividade.

1º Round: Dois minutos restam no round.

1º Round: Joanna consegue se levantar e a luta vai pro clinch na grade.

1º Round: Jéssica derruba Joanna com alguma facilidade. Ganha a meia-guarda no solo.

1º Round: Luta vai pro clinch. Joanna tenta joelhada, mas logo é prensada na grade pela brasileira.

1º Round: Trocação começa a ficar mais franca. Jéssica acerta bom golpe em Joanna.

1º Round: Combate começa com as lutadoras chutando baixo.

1º Round: COMEÇOU A PRIMEIRA DISPUTA DE TÍTULO DA NOITE!

Serão cinco rounds de cinco minutos na luta que vale o cinturão da categoria peso-palha feminino.

Bruce Buffer faz o anúncio da luta co-principal do UFC 211.

Joanna vs Jéssica

29 anos x 25 anos

1,67 m x 1,54 m

52,2 kg x 52,2 kg

A campeã Joanna J?drzejczyk vem ao octógono em busca de manter sua invencibilidade de 13 lutas na carreira. Obliterou Carla Esparza, Jessica Penne e Valérie Létorneau. Passou um pouco mais de trabalho para superar Cláudia Gadelha e Karolina Kowalkiewicz, mas seguiu uma fortaleza para manter seu cinturão.

Desde que estreou no peso-palha, Bate-Estaca superou Jessica Penne, Joanne Calderwood e Angela Hill. Agora mira o cinturão. De suas 16 vitórias, venceu cinco por nocaute e sete por finalização. Arsenal diversificado para a grande chance da carreira.

Jéssica Bate-Estaca vem ao octógono ao som de Ludmilla!

Primeiramente, o cinturão peso-palha feminino estará em jogo com a quinta defesa de título de Joanna J?drzejczyk. Ela enfrenta a brasileira Jéssica Andrade, a Bate-Estaca.

Agora, amigos, chega a hora onde a criança chora e a mãe não vê. Momento das disputas de cinturão.

Após sete vitórias seguidas, finalmente Demian Maia consegue sua tão sonhada chance pelo título meio-médio do UFC.

DEMIAN MAIA É ANUNCIADO COMO PRÓXIMO OPONENTE DE TYRON WOODLEY PELO CINTURÃO DOS MEIO-MÉDIOS!

Primeiro jurado deu 29-28 para o brasileiro, o segundo deu 29-28 para Masvidal e o último marcou vitória de Demian por 29-28.

DEEEEMIAAAAAN MAAAIAAA , ELE VENCE POR DECISÃO DIVIDIDA!

O vencedor é...

O volume de jogo de Demian Maia no chão deve ser decisivo para conquistar a vitória. Resta ver como serão as marcações dos jurados.

Fim de papo! Vamos para a decisão dos jurados.

3º Round: Demian faz uso do ground and pound nos segundos finais.

3º Round: Minuto final da luta.

3º Round: Demian bate por cima e tenta a mochilada em Masvidal.

3º Round: Demian aplica uma bela queda em Masvidal. Começou com um single leg e atirou o americano pro lado da tela.

3º Round: Demian tenta evitar virar alvo fixo e circula pelo tablado.

3º Round: Luta fica mais estudada no centro do octógono.

3º Round: Masvidal começa chutando a base de Demian e depois a linha de cintura do brasileiro.

3º Round: Começa o round decisivo. Tudo pode acontecer.

Round mais equilibrado. Demian teve um começo difícil, foi frustrado em algumas quedas. Porém, logo conseguiu levar a luta para o seu terreno e novamente dominou as ações no solo.

Fim do round!

2º Round: Demian fica por cima de Masvidal pelas costas. Começa a bater por cima para tentar arranjar espaço para laçar o pescoço do americano.

2º Round: Minuto final do round.

2º Round: Demian toma novamente as costas de Masvidal. Leva o americano pra grade e tenta quedar para ter condições de mochilar.

2º Round: Masvidal tenta um triângulo de mão, mas perdeu a posição e deu terreno para Demian tomar a meia-guarda.

2º Round: Luta vai pro chão. O brasileiro chama Masvidal para a luta agarrada no solo.

2º Round: Outra queda frustrada de Demian.

2º Round: Demian tem duas quedas frustradas. Masvidal começa a chutar a base do brasileiro com mais potência.

2º Round: Árbitro pede para Masvidal arrumar sua bandagem. A luta volta.

2º Round: Começa a luta.

Demian conseguiu logo o que queria, as costas de Masvidal. Dominou as ações enquanto teve as costas do adversário. Contudo, o americano conseguiu se defender muito bem e teve tempo de amassar o brasileiro.

Fim do round!

1º Round: Masvidal consegue se livrar da mochilada. Atinge Demian no chão, que resiste como pode.

1º Round: Minuto final do round.

1º Round: Restam dois minutos no round. O brasileiro tem todo o tempo do mundo para buscar a finalização.

1º Round: Masvidal levanta, mas Demian está mochilado nas costas. O brasileiro tenta abrir espaço para encaixar o mata-leão.

1º Round: Demian consegue as costas de Masvidal. Leva o americano pro chão e mochila em busca do mata-leão.

1º Round: Demian tenta a primeira queda, mas é parado por Masvidal. O brasileiro tenta a todo custo levar a luta pro chão.

1º Round: Começa a luta!

Bruce Buffer anuncia os lutadores.

Demian vs Masvidal

39 anos x 32 anos

1,85 m x 1,80 m

77,1 kg x 77,1 kg

O faixa preta da arte suave busca sua sétima vitória seguida no UFC. Demian absorveu incríveis 13 golpes significativos em suas últimas quatro lutas.

Ao som de Linkin Park, Demian Maia sobe ao octógono!

Masvidal chega ao octógono. Ele vem de três vitórias seguidas, a última delas em destaque. Nocauteou Donald Cerrone no UFC Denver, em janeiro.

O brasileiro encara Jorge Masvidal, em luta que pode valer uma disputa de cinturão na divisão dos meio-médios.

Vem aí a última luta antes das duas disputas de cinturão. É hora de Demian Maia no octógono!

Frankie Edgar vence Yair Rodríguez por nocaute técnico, devido à interrupção médica no intervalo do segundo para o terceiro round.

Os médicos alegam que Rodríguez não tem mais condições de voltar. É FIM DE LUTA!

Os médicos examinam olho de Rodríguez, que está extremamente inchado. Sua visão do olho esquerdo está totalmente prejudicada.

Situação de Edgar na luta é tranquila. Venceu por margem folgada tanto o primeiro quanto o segundo round. Rodríguez precisa tirar um coelho da cartola se quiser vencer.

Fim do segundo round!

2º Round: Rodríguez tenta atacar o braço de Edgar, mas não obtém sucesso.

2º Round: Minuto final do round.

2º Round: Ground and pound de Edgar volta a atingir Rodríguez.

2º Round: Luta fica bastante movimentada no chão. Muitas transições e Edgar volta a ter o domínio na guarda.

2º Round: O mexicano perde a posição e Edgar ganha a montada no solo.

2º Round: Rodríguez tenta uma chave de joelho em Edgar. Situação do mexicano pode melhorar muito.

2º Round: Rodríguez acerta chute rodado em Edgar, mas logo é derrubado pelo ex-campeão.

2º Round: Começa a luta!

É, amigo. Frankie Edgar mostra que é atleta de elite e impõe a Rodríguez o seu maior castigo no UFC até agora.

Fim do round!

1º Round: Golpes de Edgar começam a abalar o mexicano. Pressão do americano é muito grande.

1º Round: Minuto final do round.

1º Round: Edgar desfere cotoveladas e segue com grande pressão no ground and pound em cima de Rodríguez.

1º Round: Dois minutos pro fim do round.

1º Round: Frankie Edgar segue pressionando Yair Rodríguez com o ground and pound.

1º Round: Edgar trava Rodríguez na tela e derruba. O ex-campeão fica na guarda.

1º Round: Edgar cerca Rodríguez. O mexicano tenta evitar os ataques com esquiva.

1º Round: Começa o combate!

Bruce Buffer anuncia a luta e os dois atletas.

Edgar vs Rodríguez

35 anos x 24 anos

1,67 m x 1,80 m

65,8 kg x 65,8 kg

Seu adversário é Frankie Edgar, ex-campeão dos leves do UFC. Das sete lutas que fez nos penas, venceu cinco. Somente José Aldo parou o "The Answer" nesta categoria. Edgar vem de vitória sobre Jeremy Stephens, no UFC 205 - em Nova York.

Yair Rodríguez vem ao octógono para seu maior desafio na carreira. Ele é o sétimo do ranking peso-pena do UFC. Em seis lutas no Ultimate, o mexicano venceu as seis. Vem de vitória sobre a lenda B.J. Penn, em janeiro.

Já, já uma luta que promete muita ação. O ex-campeão do leves Frankie Edgar estará diante de um dos principais prospectos da divisão dos penas, "El Pantera" Yair Rodríguez. Será que virão muitos chutes acrobáticos do mexicano? Ou será que o ritmo intenso de Edgar vai parar o invicto Rodríguez?

Decisão dividida em Dallas! David Branch vence Krzysztof Jotko após a decisão dos jurados (29-28 Branch, 28-29 Jotko, 29-28 Branch).

Combate foi amarrado. Branch buscou mais a luta agarrada, enquanto Jotko tentou atingir o ex-campeão do WSOF com mais frequência. A ver o que anotarão os jurados.

Fim de luta!

3º Round: Branch leva pro clinch e Jotko protesta novamente.

3º Round: Segundos finais da luta.

3º Round: Jotko se recupera e a luta volta ao clinch, com a pronta intervenção do árbitro logo após as vaias da torcida.

3º Round: Branch consegue um double-leg e derruba Jotko mais uma vez.

3º Round: Torcida vaia a luta no American Airlines Center.

3º Round: Luta parte para o clinch.

3º Round: Branch tem suas tentativas na luta agarrada cada vez mais frustradas pelo polonês.

3º Round: Começa o round decisivo!

Jotko busca mais a luta em pé, equilibrou as ações, mas Branch capitaliza bem as quedas e trava a luta ao levar o adversário para o clinch.

Fim do round!

2º Round: Branch derruba de novo, mas imediatamente Jotko consegue ficar de pé

2º Round: Branch trava a luta no clinch, sob protestos do polonês. O árbitro retoma as ações na luta em pé.

2º Round: Branch derruba Jotko, mas a luta logo volta a ficar de pé.

2º Round: Jotko mostra mais desenvoltura em pé, acerta bom golpe em Branch, que balança de leve.

2º Round: Luta para por chute de Branch nas regiões baixas de Jotko, mas já retoma logo a ação.

2º Round: Combate começa com pressão do polonês na tela.

2º Round: Começa o round!

Combate foi equilibrado, com ação pelos dois lados. Queda de Branch deve ser importante na pontuação final do round.

Fim do round!

1º Round: Últimos segundos do round inicial.

1º Round: Branch dá mole, é derrubado por Jotko, mas logo levanta. Luta está no clinch, com troca de posição de vantagem.

1º Round: Jotko consegue se livrar da posição de desvantagem no chão através da grade e leva luta pro clinch. Branch tem vantagem de posição na grade.

1º Round: Jotko tenta chute e é derrubado por Branch, que fica na guarda por cima.

1º Round: Jotko cerca Branch e tenta acertar o americano

1º Round: COMEÇOU!

Bruce Buffer anuncia a luta que abre o card principal. "WE ARE LIVE!"

Jotko vs. Branch

27 anos x 35 anos

1,85 m x 1,85 m

83,9 kg x 83,9 kg

Seu oponente é o polonês Krzysztof Jotko. Ele vem de cinco vitórias seguidas - sua última derrota na carreira e no UFC foi para Magnus Cedenblad, em maio de 2014. Sua última luta foi em novembro de 2016, quando venceu Thales Leites.

Desde então, Branch só perdeu uma vez - para Anthony Johnson (aquele mesmo) no Titan FC, em 2012. De lá pra cá, foi contratado pelo WSOF e venceu todas suas dez lutas na organização, onde era o campeão dos médios e dos meio-pesados ao mesmo tempo.

David Branch vem ao octógono pela primeira vez desde 2011. Sua primeira passagem no Ultimate durou quatro lutas, com duas vitórias e duas derrotas (suas primeiras na carreira).

A American Airlines Center, em Dallas, EUA, recebe a edição de hoje do UFC. Fique ligado em VAVEL Brasil para o card principal do UFC 211. Cinco combates farão a ação da parte mais importante da noite.

Após esse anticlímax no último combate do card preliminar, é hora de mudar a estação para o card principal!

A última luta do card preliminar entre Eddie Alvarez e Dustin Poirier vinha bastante movimentada, mas uma joelhada ilegal de Alvarez definiu o resultado da luta. O árbitro Herb Dean interrompeu a luta no momento do golpe. No entanto, Herb Dean considerou que a joelhada ilegal de Alvarez não foi intencional e declarou a luta sem resultado.

Na penúltima luta do card preliminar, Jason Knight nocauteou Chas Skelly a 39s do round final. Combate válido pela divisão dos penas.

Em luta emocionante, Chase Sherman nocauteia Rashad Coulter a 3min36seg do segundo round. Combate válido pelos pesos-pesados. Ainda restam duas lutas no card preliminar.

O quarto embate da noite teve a vitória do americano James Vick sobre o mexicano Marco Polo Reyes, por nocaute técnico, a 2min39seg do primeiro round.

O terceiro combate da noite foi pelo peso-palha feminino. Cortney Casey superou Jessica Aguilar por decisão unânime dos jurados. Todos os três árbitros laterais marcaram 30-27 para Casey.

A segunda luta preliminar do UFC 211 teve a vitória do peruano Enrique Barzola sobre o mexicano Gabriel Benítez, por decisão unânime. Todos os jurados marcaram 29-28 em favor de Barzola.

Na primeira luta do card preliminar, o russo Gadzhimurad Antigulov venceu o dinamarquês Joachim Christensen, por finalização - através um mata-leão - aos 2min21seg do primeiro round.

Boa noite leitor da VAVEL Brasil. Logo mais você acompanhará o UFC ao vivo na luta Stipe Miocic x Junior Cigano, que será realizado esta noite na American Airlines Arena, em Dallas.

Combates confirmados no UFC 211:

CARD PRINCIPAL

Peso-pesado (até 120,2kg): Stipe Miocic (111,6kg) x Junior Cigano (111,1kg)

Peso-palha (até 52,2kg): Joanna Jedrzejczyk (52,2kg) x Jéssica Bate-Estaca (51,9kg)

Peso-meio-médio (até 77,6kg): Demian Maia (77,3kg) x Jorge Masvidal (77,6kg)

Peso-pena (até 66,2kg): Frankie Edgar (65,9kg) x Yair Rodríguez (66,2kg)

Peso-médio (até 84,4kg): Krzysztof Jotko (83,9kg) x David Branch (83,9kg)

CARD PRELIMINAR

Peso-leve (até 70,8kg): Eddie Alvarez (70,8kg) x Dustin Poirier (70,8kg)

Peso-pena (até 66,2kg): Chas Skelly (66,2kg) x Jason Knight (66,2kg)

Peso-leve (até 70,8kg): Marco Polo Reyes (69,8kg) x James Vick (70,8kg)

Peso-palha (até 52,6kg): Jessica Aguilar (52,2kg) x Courtney Casey (52,6kg)

Peso-pesado (até 120,7kg): Chase Sherman (113,4kg) x Rashad Coulter (109,3kg)

Peso-pena (até 66,2kg): Gabriel Benítez (65,9kg) x Enrique Barzola (66,2kg)

Peso-meio-pesado (até 93,4kg): Joachim Christensen (92,7kg) x Gadzhimurad Antigulov (92,5kg)

Demian Maia entrará no octógono contra o norte americano Jorge Masvidal. Uma vitória poderá colocar o brasileiro na disputa pelo cinturão dos meio-médios.

Outro título será decidido neste sábado (13). A polonesa Joanna Jedrzejczyk defenderá seu cinturão dos palhas-feminino mais uma vez contra a brasileira Jéssica Bate-estaca.

A luta principal da noite será entre o campeão dos pesos-pesados, Stipe Miocic contra um ex-campeão, o brasileiro Júnior Cigano.