Com lutas de alto nível, SFT 5 encerra com cinturão de Cléber Souza

Nesse último sábado (29) foi realizado em São Paulo, no Ginásio Clube Hebraica a 5ª edição Standout Fighting Tournament, popularmente conhecido como SFT, evento de MMA que vem ganhando destaque no mundo das lutas. O evento teve 14 lutas, sendo essas quatro amadoras e 10 profissionais.

O cinturão da principal luta da noite ficou com Cléber Souza, que venceu o Quemuel Ottoni por finalização no primeiro round. A única luta feminina da noite foi na categoria peso-galo (61 kg) entre as atletas Vanessa Melo (Babuíno Gold Team) e Núbia "Bom-Bom" (RD Champions). Vanessa venceu Núbia por decisão unânime, conectando bons golpes e mostrando superioridade técnica dentro do octógono.

Vanessa Melo vence por decisão unânime ( Foto: Jaqueline Batista / VAVEL Brasil)

Confira lutas que foram destaques do evento:

Alexandre Fernandes que acertou um chute brutal na cabeça de Guilherme Salgado e acabou sendo nocauteado no segundo round. André “Deh Loko” Azevedo (Legendários Fight Team) que depois de absorver muitos golpes, no fim do segundo round, conseguiu aplicar um triângulo de mão no Andrine Dalla (Chute Boxe) e assim venceu a luta por finalização.

Assis Sousa (Babuíno Gold Team) aplicou uma bela queda no seu adversário Emerson Santos (Power Lotus) em seguida uma sequência de socos que resultou em nocaute técnico ainda no primeiro round.

Tivemos uma eletrizante luta entre Marcos Túlio (Chute Boxe/ Diego Lima) x Alexandre Silva (Arena Extreme) onde Alexandre, após dois rounds de uma luta com muita trocação e sangue, foi pra casa com vitória por nocaute.

Resultados:

CARD PRINCIPAL

Peso-médio (84 kg): Cléber Souza venceu Quemuel Ottoni por finalização no R1

Peso-Pena (66 kg): Júnior Maranhão venceu Sandro “China” por decisão dividida

Peso-Pena (66 kg): Daniel “Ungido” venceu Fábio “Gasolina” por finalização no R1

Peso-Pena (66 kg): Marcelo Mathias venceu João “Samurai”

CARD PRELIMINAR

Peso meio-médio (77kg): Edson “Cabelo” venceu Moacir Rocha por nocaute técnico no R1

Peso-médio (84 kg): Alexandre Silva venceu Marcos Túlio por nocaute no R2

Peso-galo (61 kg): Vanessa Melo venceu Núbia “Bom Bom” por decisão unânime

Peso-pena (66 kg): Assis Sousa venceu Emerson Santos por nocaute no R1

Peso-palha (52 kg): Douglas “Papi” venceu Mohamed Nazih por nocaute técnico no R2

Peso-mosca (57 kg): André “Deh Loko” Azevedo venceu Andrine Dalla por finalização no R2

AMADOR

Peso-pena (66 kg): Hélio Nunes venceu Gustavo Américo por decisão unânime

Peso-galo (61 kg): Alexandre Fernandes venceu Guilherme Salgado por nocaute no R2

Peso meio-médio (77 kg): Gustavo Tadeu venceu Ícaro Inácio por nocaute no R1

Peso-leve (70 kg): Adriano Brandão venceu Everson Silva por decisão unânime