Dedicado ao Outubro Rosa, SFT 6 terá Vanessa Melo e Day Fox na luta principal pelo cinturão

xpNeste sábado (27) será realizado a 6° edição do Standount Fighting Tournament (SFT) e o evento será em homenagem as mulheres em apoio ao Outubro Rosa, campanha de prevenção ao câncer de mama, e terá todo card principal com combate entre mulheres. Pela primeira vez um cinturão será disputado na categoria feminina. No total serão 13 lutas de MMA durante o evento, três na categoria amador, sete no card preliminar e quatro no card principal. O SFT acontecerá no ginásio Hebraica, em São Paulo, a partir das 20h. A entrada será 1kg de alimento não perecível.

Atleta da equipe Babuíno Gold Team, Vanessa "Miss Simpatia" Melo fará sua segunda luta no SFT. Com 30 anos e 11 lutas como profissional no MMA, sendo seis delas vitórias, Vanessa disputará o primeiro cinturão de sua carreira. Começou a praticar artes marciais aos 24 anos. Já realizou uma luta fora do país e também foi atleta do extinto evento XFC. Esses últimos dois anos ficou afastada por causa da maternidade e voltou para o MMA na última edição do SFT, onde saiu com a vitória por decisão unânime contra a atleta Núbia "Bom Bom".

Em entrevista exclusiva, projetou sua luta contra Day Fox:"Minha adversária é muito dura, já treinamos juntas, considero ela uma lutadora completa. Então será guerra o tempo todo". A lutadora complementou explicando seu estilo de luta: "Normalmente busco o grappling visando uma finalização", conta.

Divulgação/ SFT

Lutadora do evento Invicta e detentora do cinturão do peso-mosca do Batalha MMA, Daiane Firmino, conhecida como Day Fox tem 29 anos, é da equipe Inside. Fará sua terceira luta pelo SFT e possui 13 lutas no MMA, somando 10 vitórias. A Lutadora é conhecida internacionalmente, iniciou nas artes marciais com 22 anos e na sua primeira luta no MMA profissional obteve um nocaute com 6 segundos de combate, contra Roberta Marreta. Day Fox vem de derrota recente pelo Invicta, por decisão. Entre suas habilidades a atleta deixa claro: “Trocação é meu talento nato”, e avalia Vanessa Melo: “É uma adversária dura e bem preparada, com certeza faremos uma boa noite de trabalho”.

Divulgação/ Invicta FC

CARD PRINCIPAL



Peso-galo: Vanessa Melo (Babuíno Gold Team) x Day Fox (Inside MMA)

Peso-pena: Jéssica Batista (Babuíno Gold Team) x Débora Troleze (Carvalho Brothers)

Peso-mosca: Cristiane de Souza (K2 MMA) x Jenny Gotti (Black Shap)

Peso-mosca: Bia “Arlequina” (Iron Brothers) x Alana Souza (K2 MMA)

CARD PRELIMINAR

Peso combinado (75kg): Edson “Cabelo” (Team Romanos) x Julião Rodrigues (Chute Boxe)

Peso-pena: Wellington “Predador” (Iron Brothers) x Éverton “Ungido” (Round by Round)

Peso-galo: Marcos “Gladiador” (CT Arena Extreme) x Leo Alves (Power Lotus)

Peso-pena: Paulo Henrique (Vale Top Team) x Julio “Xaropinho” (Chute Boxe Diego Lima)

Peso-galo: Manoel Aranha (Babuíno Gold Team) x André “Mustang” (Round by Round)

Peso-médio: Claudio Ribeiro (BBTHAI) x Kevem Felipe (Black Shap)

CARD AMADOR

Peso-pena: Adriano Kabeça (França MMA) x Helio Nunes (Moreira Top Team)

Peso-Pena: Romario Silva (Carvalhos Brothers) x Rogerio Silva (Liga Oeste)

Peso-pena: Marcos Cyborg (Iron Brothers) x Thiago Caetano (Team Pacheco)