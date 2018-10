Vanessa Melo vence Day Fox e fica com cinturão feminino inédito no SFT 6

Nesse último sábado (27) foi realizado o SFT 6, dedicado ao Outubro Rosa, com card principal todo com lutas femininas. Com 13 lutas, quatro no card principal, seis no card preliminar e três no amador. O evento aconteceu no ginásio Hebraica.

Vanessa Melo venceu Day Fox por decisão dividida e ficou com cinturão inédito da categoria feminina. As duas lutadoras mostraram um ótimo preparo físico e técnica nos três rounds de combate. Mesmo Day Fox conectando bons golpes, Melo se saiu melhor, obtendo boas defesas de queda e absorvendo bem os socos nos diversos momentos de trocação franca entre as duas e assim conquistando o cinturão do peso-galo.

Nas outras três lutas femininas do card principal da noite, o público pôde contar com um show de MMA entre as combatentes. Na luta entre Bia “Alerquina” e Alana Souza, Alana fez um excelente primeiro round, deixando o rosto de Bia bem marcado, mas no segundo round Alana acabou escorregando após tentar aplicar uma joelhada e "Alerquina” aproveitou o momento foi pro “ground and pound” obtendo uma finalização por armlock em seguida, no segundo round.

Já na terceira luta do card principal, Jenny Gotti se mostrou uma ótima trocadora e com muita técnica venceu Cristiane de Souza por decisão unânime. Débora Troleze aplicou boas quedas e após três rounds de uma luta muito agarrada, venceu Jéssica Batista por decisão unânime.

Jaqueline Batista/ VAVEL Brasil

CONFIRA OS DESTAQUES DO EVENTO

Wellington “Predador” nocauteou brutalmente o Everton “Ungido”, após o árbitro interromper a luta aos 32 segundos do primeiro round. “Predador” aplicou uma bela queda e em seguida uma chuva de golpes na cabeça deixando “Ungido” inconsciente. Ainda no primeiro round, Thiago Caetano acertou um cruzado de direita chocante em Marcos Cyborg, conseguindo um incrível nocaute. Após uma luta muito agressiva, com um verdadeiro espetáculo de golpes de muay thai e muito sangue, Kevem Felipe venceu Claudio Ribeiro por decisão dividida.

RESULTADO:

CARD PRINCIPAL



Peso-galo: Vanessa Melo venceu Day Fox por decisão dividida

Peso-pena: Débora Troleze venceu Jéssica Batista por decisão unânime

Peso-mosca: Jenny Gotti venceu Cristiane de Souza por decisão unânime

Peso-mosca: Bia “Arlequina” venceu Alana Souza Alana Souza por finalização no R2

CARD PRELIMINAR

Peso combinado (75kg): Julião Rodrigues venceu Edson “Cabelo” por finalização no R2

Peso-pena: Wellington “Predador” venceu Éverton “Ungido” por nocaute no R1

Peso-galo: Leo Alves venceu Marcos “Gladiador” por decisão unânime

Peso-pena: Paulo Henrique venceu Julio “Xaropinho” por finalização no R2

Peso-galo: André “Mustang” venceu Manoel “Aranha” por finalização no R1

Peso-médio: Kevem Felipe venceu Claudio Ribeiro por decisão dividida

CARD AMADOR

Peso-pena: Helio Nunes venceu Adriano Kabeça por decisão dividida

Peso-Pena: Romario Silva venceu Rogerio Silva por decisão unânime

Peso-pena: Thiago Caetano venceu Marcos Cyborg por nocaute no R1