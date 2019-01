Indianapolis Colts e Kansas City Chiefs duelam por uma vaga na final da AFC

Oitenta e nove, esse é o número de passes para touchdowns que passaram pelas mãos de Patrick Mahomes e Andrew Luck nessa temporada regular. Portanto, o encontro entre Kansas City Chiefs (12-4) e Indianopolis Colts (11-6) promete ser um duelo de ataque. As equipes se enfrentam no jogo que abre o Divisional Round dos playoffs da NFL, no próximo sábado (12), às 19h35 (horário de Brasília), no Arrowhead Stadium.

Os Colts vêm de uma vitória maiúscula contra o Houston Texans, por 21 a 7, na Rodada de Wild Card. Já os donos da casa tentam quebrar um jejum de mais de duas décadas. Os Chiefs não ganham um jogo de playoff em casa desde 1993, incluindo uma virada histórica de Indianapolis em 2013. Mas, dessa vez, o melhor time da AFC conta com a estrela de Mahomes. O jovem quarterback, de 23 anos, afirmou que o passado não o atormenta. “Para mim, esse é o primeiro jogo de playoffs. Estamos focados no presente”.

Comandante Mahomes e um pass-rush letal

Mahomes é o líder em passes para TD (50), o segundo em jardas aéreas (5.038) e comanda o melhor ataque da temporada, com média de 35,6 pontos por partida numa parceria com o wide receiver Tyreek Hill e o tight end Trevis Kelce. A alta produtividade ofensiva levou os Chiefs ao topo da AFC, posição que não ocupava desde 1995.

Com isso, o time decide o restante da pós-temporada no barulhento Arrowhead, onde conquistou sete vitórias em oito jogos. O ponto fraco desse time pode ser a defesa, a segunda pior em jardas totais e aéreas e a sexta pior contra o jogo terrestre. Mas também contam com o melhor pass-rush da Liga, somando 52 sacks. O alvo deste sábado é Andrew Luck.

A história joga por Indianapolis

Um bom grupo de rookies e um quarterback com o segundo maior número de passes para TD e o quinto em jardas aéreas levou os Colts de volta à pós-temporada depois de três anos. O primeiro passo desse retorno foi uma viagem ao Texas. A equipe de Indianapolis cedeu apenas sete pontos a Houston e meras 16 jardas ao WR DeAndre Hopkins. A receita poderia ser a mesma para o duelo deste sábado, mas as estatísticas dessa defesa caem diante de bons grupos ofensivos e bons QB’s, a exata descrição dos Chiefs.

Mas os comandados de Frank Reich podem se inspirar no fator histórico. Desde meados da década de 90, os Colts enfrentaram os Chiefs em quatro jogos de playoffs, levando a melhor em todos. Em 2013, protagonizaram a segunda maior virada da história da pós-temporada da NFL. Kansas liderava por 38 a 10 no terceiro quarto, no ano de estreia do head coach Andy Reid, mas o placar final foi 45 a 44 para Andrew Luck e companhia.

Quem levar a melhor no confronto deste sábado encara o vencedor de New England Patriots e Los Angeles Chargers, que se enfrentam às 16h05 de domingo (13).