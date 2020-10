Após novos testes e nenhuma nova contaminação, NFL remarca Chiefs x Patriots

Um dia após anunciar o adiamento do jogo entre Kansas City Chiefs e New England Patriots, a NFL conseguiu arrumar um novo horário para o confronto. Em comunicado emitido neste domingo, a liga anunciou que o jogo será realizado na próxima segunda-feira (5), às 20 horas (horário de Brasília).

A realização do jogo, no entanto, está relacionada aos exames nos dois times. Depois de Cam Newton, dos Patriots, e Jordan Ta'amu, dos Chiefs, acusarem como positivos para a Covid-19, as duas franquias realizaram várias baterias de exames nos últimos dois dias para identificar possíveis novos casos. Até o momento, nenhum outro jogador ou membro da comissões técnicas tiveram resultados iguais aos demais. Com isso, um último teste na manhã do jogo definirá se todos estão aptos para manter o confronto ou se ele será postergado.

"O jogo da Semana 4 entre New England Patriots x Kansas City Chiefs - originalmente agendado para hoje - será disputado na segunda-feira, 5 de outubro às 19h05 (horário do leste dos EUA, 20h05 no Brasil) na CBS. Novos testes em jogadores e em profissionais de ambas as equipes não retornaram nenhum resultado positivo nos testes de sábado e domingo. Os clubes também trabalharam em estreita colaboração com a NFL, NFLPA (associação de jogadores da NFL) e especialistas em doenças infecciosas para conduzir o treinamento de contato e os protocolos de exposição pós-Covid, que agora estão em vigor para ambas as equipes. O jogo entre Atlanta Falcons x Green Bay Packers mudará para 20h50 (horário do leste dos EUA, 21h50 no Brasil) na ESPN", diz o comunicado.

A questão é que para Kansas City a realização do jogo nesta segunda-feira irá resultar no primeiro de três jogos em 10 dias. Além de Patriots, o time de Patrick Mahomes irá enfrentar o Las Vegas Raiders, no domingo (11), e o Buffalo Bills, na quinta-feira (15). Com isso, a sobrecarga física será além do normal e pode acabar com um número alto de lesões. Em um ano em que não houve pré-temporada, a quantidade de problemas que cada franquia vem enfrentado tende a ser ainda maior e o excesso de jogos será consequência de adiamentos pelo coronavírus.

Um fator que pode ajudar os Chiefs é a situação do Tennessee Titans. Como o time teve uma grande quantidade de jogadores infectados, a NFL optou por adiar o confronto diante do Steelers, que seria realizado neste domingo. No entanto, dia após dia o número de infectados na franquia de Nashville vem aumentando e isso poderá interferir no jogo diante do Buffalo Bills na semana #6.

Se muitos jogadores ou membros da comissão técnica testarem positivo, a liga pode novamente suspender o jogo da semana #5 e seria benéfico para os Bills que enfrentariam Kansas City completamente descansados. No entanto, a permanência do duelo reduzirá a desvantagem para os comandados de Andy Reid que ainda assim teriam que viajar até Nova York para jogar.