Aaron Rodgers brilha em nova vitória dos Packers; Chiefs vencem Patriots em casa

Aaron Rodgers e o Green Bay Packers seguem imparáveis na temporada de 2020 da NFL. No quatro triunfo consecutivo, o camisa 12 passou para quatro touchdowns na vitória contra o Atlanta Falcons por 30 a 16, no Lambeau Field.

Enquanto os Packers alcançam a quarta vitória e lideram a NFC Norte, os Falcons amargam a lanterna da divisão Sul da Conferência Nacional e começam a preocupar os torcedores. Com 25% da temporada regular disputada, cada jogo pode ser considerado uma final para definir uma classificação para os playoffs da liga.

Jogo

Uma das marcas do Green Bay Packers em 2020 é a eficiência. Com todo o time focado e ligado no campo, o time conseguiu ter um alto nível de produção em todas as frentes. Com três touchdowns em quatro campanhas do primeiro tempo, os comandados de Matt LaFleur foram letais em todas as jogadas sabendo administrar o relógio e forçar rapidamente a saída de Matt Ryan.

Mesmo sem algumas boas opções, Aaron Rodgers manteve o ritmo e conseguiu buscar outros jogadores para fazerem as funções. Com Aaron Jones anotando o primeiro touchdown, Robert Tonyan foi o principal nome do duelo quando o quarterback precisou lançar para a endzone. Enquanto isso, do outro lado, os Falcons tinham dificuldade para produzir e para marcar e contaram apenas com um field goal.

Com 20 a 3 no placar, os Falcons voltaram do intervalo cientes de que era preciso mais para vencer. O problema é que o excelente esquema montado pelos Packers impossibilitaram qualquer ameaça pela vitória. Apesar da distância, Atlanta deu mais liberdade para Todd Gurley produzir e até pressionou Rodgers, mas não foi o bastante para a primeira vitória.

Um exemplo da fragilidade do time de Dan Quinn são as duas oportunidades para criar um ambiente favorável no fim do jogo, mas ambas terminaram em quartas descidas que não foram convertidas e voltaram para Green Bay como um presente. O largo placar do primeiro tempo apenas deu segurança para os Packers construírem melhor as jogadas e utilizar o relógio para tentar novas opções para a nova temporada.

Destaques de Packers x Falcons

Atlanta Falcons: Matt Ryan (28 de 39 passes completados e 285 jardas) e Todd Gurley (16 corridas, 57 jardas e dois touchdowns).

Green Bay Packers: Aaron Rodgers (27 de 33 passes completados, 327 jardas e quatro touchdowns) e Robert Tonyan (seis recepções, 98 jardas e três touchdowns).

Erros de quarterbacks dos Patriots resultam em vitória dos Chiefs

Mesmo sem Cam Newton, o New England Patriots conseguiu resistir bravamente o Kansas City Chiefs. Tanto é que apesar de ter ganhando mais tempo em campo no primeiro quarto, Patrick Mahomes teve vida dura durante toda a segunda parcial e sofreu com a defesa de New England que teve grande performance.

No entanto, os erros dos reservas de Newton foram cruciais para o resultado. Com Brian Hoyer lançando interceptação e cometendo um fumble no final da primeira etapa, os Patriots flertaram até com a possibilidade de ir para o intervalo vencendo por 10 a 9. O problema é que após o intervalo o camisa 2 continuou errando e um segundo fumble perdido e que resultou em um TD para os Chiefs após uma longa campanha foi a gota d'água para Bill Belichick que colocou Jarrett Stidham no confronto.

A mudança surtiu efeito e Stidham comandou um touchdown que trouxe novamente os Patriots para o jogo. Com apenas três pontos de desvantagem, a campanha seguinte era fundamental para New England só que um novo TD de Kansas City e duas interceptações seguidas sendo uma retornada para a endzone acabaram completamente com as chances de uma surpresa no Arrowhead Stadium.

Destaques de Chiefs x Pats

New England Patriots: Brian Hoyer (15 de 24 passes completados, 130 jardas e uma interceptação) e Damien Harris (17 corridas, 100 jardas e um touchdown).

Kansas City Chiefs: Patrick Mahomes (19 de 29 passes completados, 236 jardas e dois touchdowns) e Clyde Edwards-Helaire (16 corridas e 60 jardas).