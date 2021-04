UFC 259: Amanda Nunes defende seu cinturão e card conta com mais duas disputas de título

O evento que acontece neste sábado (6) ,em Las Vegas, às 20h (horário de Brasília) é muito aguardado por todos os fãs. Além das três disputas por cinturão, com Petr Yan, Amanda Nunes e Jan Blachowicz defendendo seus títulos, teremos no card preliminar confrontos que prometem um espetáculo ao público, como a luta do ex-campeão Peso-galo Dominick Cruz enfrentando Casey Kenney. A sétima edição para muitos já é a melhor de todo o ano de 2021.

Luta principal - Blachowicz x Adesanya

O campeão do Peso-médio Israel Adesanya sobe de divisão para enfrentar o polonês Jan Blachowicz que é dono da categoria meio-pesado (93kg). A luta é muito aguardada por todo enredo que rodeou este confronto, com muita provocação desde o anúncio da luta até o dia da pesagem oficial.

O Polonês não vai ter vida fácil, mesmo vindo com uma sequência de quatro vitórias seguidas ainda sim é considerado por grande maioria o ''azarão'' e vai enfrentar nada menos que um adversário invicto em toda sua carreira no MMA (20-0), que é um dos melhores striker da atualidade.

Amanda Nunes x Mega Anderson

Sendo a única brasileira campeã e ainda dona de duas categorias diferentes, a Leoa assim como é conhecida não sabe o que é perder desde Setembro de 2014. De lá pra cá são 11 vitórias seguidas, sendo elas 8 em disputas de cinturão.

A campeã vai defender seu título no Peso-pena (65,8kg), contra a australiana Megan Anderson que mesmo vindo de duas vitórias consecutivas tem um cartel mais modesto no UFC (3-2). Para a maioria esmagadora esse combate é onde se tem maior favoritismo, por toda trajetória da campeã e seu jogo completo.

Petr Yan x Aljamain Sterling

Vindo de vitória sobre o ex-campeão José Aldo e com um cartel de vitórias arrasador (15-1), o campeão do Peso-galo (61 kg) Petr Yan vai colocar seu título em defesa contra uma grande promessa que é Aljamain Sterling, o desafiante também possui um excelente cartel (19-3) e busca sua sexta vitória seguida. Um combate com muita provocação de ambas as partes gera uma grande expectativa no público.

Confira o card completo:

Peso meio-pesado: Jan Blachowicz x Israel Adesanya

Peso-pena: Amanda Nunes x Megan Anderson

Peso-galo: Petr Yan x Aljamain Sterling

Peso-leve: Islam Makhachev x Drew Dober

Peso meio-pesado: Thiago Marreta Santos x Aleksandar Rakic

Peso-galo: Dominick Cruz x Casey Kenney

Peso-galo: Song Yadong x Kyler Phillips

Peso-mosca: Joseph Benavidez x Kyler Phillips

Peso-palha: Livinha Souza x Amanda Lemos

Peso-mosca: Timothy Elliott x Jordan Espinosa

Peso meio-pesado: Kennedy Nzechukwu x Carlos Ulberg

Peso meio-médio: Sean Brady x Jake Matthews

Peso-mosca: Rogério Bontorim x Kai Kara-France

Peso-leve: Uros Medic x Aalon Cruz

Peso-galo: Mario Bautista x Trevin Jones