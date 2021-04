Mais uma chance: Cam Newton renova com os Patriots para 2021

Os Patriots finalizaram nesta sexta-feira (12) a permanência de Cam Newton. O quarterback que estava na franquia na temporada passada discutiu nas últimas semanas a sua continuidade, e apesar de um 2020 ruim, o camisa 1 continuará em New England para tentar mostrar que pode render ainda mais e atender as expectativas da torcida. De acordo com Adam Schefter, da ESPN dos Estados Unidos, o novo vínculo é válido até o fim de 2021 e será de 14 milhões de dólares.

Durante as últimas semanas, os Patriots ainda não sabiam o que fazer a respeito da posição de quarterback. A temporada ruim de Cam Newton dava indícios de que uma mudança aconteceria. Buscar opções no mercado e até escolhas do Draft seriam algumas opções para a franquia. Entretanto, as poucas opções na free agency, o teto salarial reduzido e a posição de New England na seleção dos calouros acabaram resultando em um posicionamento bem diferente da equipe.

Com isso, assinar com Cam Newton foi uma alternativa justa dentro que os Patriots poderiam fazer. Agora, dar uma chance para o quarterback é uma opção para tentar recuperar a franquia em busca de fazer um ano melhor do que 2020. Para New England, o vínculo do 'Super Cam' poderá valer para voltar a valorizar o jogador em busca do crescimento geral.

Em 15 jogos em 2020, Cam Newton teve 65.8% dos passes completados, 2657 jardas, 8 touchdowns e 10 interceptações. Um dos grandes pontos do quarterback foi o jogo corrido em que teve 592 jardas e 12 touchdowns corridos, sendo o último quesito a segunda melhor marca da carreira.