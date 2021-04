Bucs, Chiefs, Brady e Mahomes: relação dos principais personagens com Super Bowl

Será conhecido neste domingo (7), ou nos primeiros minutos da segunda-feira (8), quem será o vencedor do Super Bowl LV. Pela primeira vez na história da NFL, uma equipe vai decidir o título da temporada em seu estádio. No Raymond James Stadium, sito na cidade de Tampa, Flórida/EUA, o Tampa Bay Buccaneers enfrenta o Kansas City Chiefs. Enquanto Tom Brady lidera o time que tenta a segunda conquista em sua trajetória, Patrick Mahomes comanda a atual franquia campeã com o objetivo de ser laureada pela terceira vez.

No presente, é o passado diante do futuro. Dois quarterbacks, duas franquias. Um segue a brilhar e pode conquistar o sétimo anel de campeão aos 43 anos de idade. O outro tem apenas 25 anos, o maior contrato da história do futebol americano em todos os tempos e pode ter seu segundo anel de diamantes nas mãos. Caso Mahomes leve a melhor sobre Brady, muitos consideram uma passagem de bastão do momento vivido pela NFL.

Porém, qual o histórico dos principais elementos envolvidos no grande jogo deste fim de semana? O que representa o Super Bowl para Tampa Bay Buccaneers, Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes e Tom Brady? Abaixo, confira a história de cada um no duelo de maior expectativa no futebol americano?

Tampa Bay Buccaneers

Será apenas a segunda participação da franquia floridense no Super Bowl. Na única edição que participou, em 26 de janeiro de 2003, conquistou o SB XXXVII com a vitória sobre o Oakland (atual Las Vegas) Raiders por 48 a 21. O jogo foi disputado no Qualcomm Stadium. Hoje, o estádio se chama San Diego Stadium e foi a casa dos Los Angeles Chargers quando a franquia estava na cidade californiana.

Matt May/Tampa Bay Buccaneers

Kansas City Chiefs

Foi um hiato de 50 anos sem chegar ao ápice da temporada. Participante do primeiro Super Bowl, ainda quando AFL e NFL atuavam como ligas independentes, o Kansas City Chiefs vai disputar o troféu Vince Lombardi pela quarta vez. Em 1967, os Chiefs foram derrotados pelo Green Bay Packers por 35 a 10 no Los Angeles Memorial Coliseum. Três anos mais tarde, conquistou o primeiro título ao bater o Minnesota Vikings por 23 a 7 no Tulane Stadium, em New Orleans. Cinco décadas depois, Patrick Mahomes liderou a franquia na vitória sobre o San Francisco 49ers por 31 a 20 também na Flórida, mas no Hard Rock Stadium, casa do Miami Dolphins. Em três decisões, são duas vitórias e uma derrota.

Divulgação/Kansas City Chiefs

Patrick Mahomes

O líder da segunda conquista do Kansas City Chiefs tem a possibilidade de acumular mais feitos em sua – ainda – curta carreira. Aos 25 anos, Patrick Mahomes pode ser o responsável por ser o nome decisivo para a franquia ter dois de três troféus Vince Lombardi, caso vença o Tampa Bay Buccaneers. Ciente de que do outro lado está o maior conhecedor de conquistas na grande final do futebol americano, Mahomes quer fazer valer a pena todo o longo contrato de 400 milhões de dólares distribuídos ao longo de uma década.

Divulgação/Kansas City Chiefs

Tom Brady

Não é apenas no New England Patriots que Tom Brady faz a diferença. Sua mudança para Tampa Bay mostrou que o quarterback sabe se reinventar. Aos 43 anos de idade, Brady evoluiu consideravelmente na metade final da temporada e conduziu os Buccaneers ao Super Bowl 18 anos depois. Como se não fosse suficiente toda a mudança de nível conduzida intrinsecamente à franquia de Massachusetts, o “Giselo” pode conquistar o sétimo troféu Vince Lombardi, e, assim, ter mais anéis de campeão do que todas as 32 franquias que compõem a NFL.

O primeiro Super Bowl de Brady foi na temporada 2001. Em 3 de fevereiro de 2002, os Pats venceram por 20 a 17 e conquistaram o primeiro título. Em 2004 e 2005, mais dois títulos com vitórias sobre Carolina Panthers (32-29) e Philadelphia Eagles (24-21). Sua primeira derrota veio com seus maiores algozes na grande final: Eli Manning e New York Giants. Em 2008, o primeiro encontro e vitória nova-iorquina por 17 a 14. Quatro anos depois, o reencontro e nova vitória de NY, desta vez por 21 a 17.

Tori Richman/Tampa Bay Buccaneers

No seu quinto SB, o histórico jogo dos Patriots contra Seattle Seahawks e o passe para uma jarda interceptado no minuto final de jogo que garantiu o título a New England com a vitória por 28 a 24. Em seguida, três finais consecutivas para Brady. Em 2017, virada histórica sobre Atlanta Falcons. Após estar em desvantagem de 28 a 3 na metade do terceiro período, Tom Brady entrou no modo turbo, empatou o jogo e venceu na prorrogação por 34 a 28. No ano seguinte, a vingança dos Eagles e a vitória da franquia de Philadelphia por 41 a 33. Em 2018, o triunfo por 13 a 3 sobre Los Angeles Rams. Diante de seis títulos, muitos indagaram se era o auge, mas, quem pode apontar o auge de um atleta de 43 anos, presente em dez dos últimos 20 Super Bowls, prestes a ter mais conquistas que todas as 32 equipes da NFL? O SB LV poderá trazer as respostas.