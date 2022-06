Vela: Barco da Regatta conquista mais uma medalha

O barco patrocinado pela Regatta, maior loja náutica do Brasil, conquistou mais um pódio em eventos de ponta da vela. Neste domingo (29/5), Marcelo Fuchs e Arthur Lopes ficaram com a medalha de bronze no Campeonato do VII Distrito de Star, disputado no Yacht Club Santo Amaro - YCSA, em São Paulo (SP). O título ficou com o medalhista olímpico Lars Grael e Guilherme de Almeida, seguido por Felipe Etchenique e Ubiratan Matos.

Foi a segunda conquista em menos de um ano na classe para o barco Star da Regatta. Em novembro do ano passado, Arthur Lopes se juntou ao timoneiro Jorge Zarif na medalha de prata do Campeonato Sul-Americano, disputado em Ilhabela (SP), perdendo na última prova do troféu internacional para o bicampeão olímpico Robert Scheidt e o proeiro Ubiratan Matos.

Além de apoiar Marcelo Fuchs, Jorge Zarif e Arthur Lopes nas regatas, a Regatta foi a patrocinadora dos eventos VII Distrito de Star e o Sul-Americano 2021. ''O patrocínio da Regatta para nossa equipe e principalmente para os campeonato é fundamental para o crescimento da modalidade. A loja náutica é conhecida entre os velejadores e estar ao lado deles agrega muito valor e credibilidade aos eventos. A classe Star e a vela brasileira tem um parceiro histórico ao lado, que tem um compromisso de desenvolvimento ao esporte'', comemorou Arthur Lopes, atleta e presidente do VII Distrito de Star.

A Regatta oferece uma linha completa de acessórios e itens para sua embarcação, esportes aquáticos e vida a bordo. A empresa começou numa pequena loja no paulistano bairro da Vila Madalena, criada com a modesta ambição de atender um dos berços da vela no Brasil, a represa de Guarapiranga, e chegou à liderança de mercado no segmento.

Resultados após 6 regatas

1º - Lars Grael / Guilherme Almeida - 7 pontos

2º - Felipe Etchenique/ Ubiratan Matos - 12 pontos

3º - Marcelo Fuchs/ Arthur Lopes - 15 pontos

4º - André Diomelli / Marcelo Jordão - 22 pontos

5º - Antonio Moreira / Arcelio Moreira - 23 pontos

6º - Wagner Bojlesen / Henrique Cabette - 21 pontos

7º - Felipe Haddad / Marco Lagoa - 31 pontos

8º - Admar Gonzaga / Ronald Seifert - 32 pontos

9º - Dino Pascolato / Samuel Gonçalves - 33 pontos

10º - Renato Cruz / Fernando Ilha - 42 pontos

11º - Bruno Caruso / Juan de La Fuente - 54 pontos

12º - Beto Hackerott/ Ricardo Siemsen - 61 pontos