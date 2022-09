Tudo pronto para o Boxing For You 12

Nesta sexta-feira (16) foi realizada a pesagem oficial do card profissional do Boxing For You XII. Os oito lutadores bateram o peso para o evento que vai acontecer neste sábado (17) a partir das 18h na Arena de Lutas em São Paulo (SP), com transmissão do Band Sports e no YouTube oficial do B4Y.

Ao todo serão quatro lutas profissionais, sendo que o evento principal será a disputa do título brasileiro dos Super-Penas entre o atual detentor do cinturão Eduardo Costa Pará (8-1) e o desafiante Jonatas Rodrigo (3-1). O Boxing For You tem co-promoção da Top Rank, maior empresa de boxe do mundo.

Nome constante nas últimas edições realizadas do Boxing For You, Eduardo Costa Pará garante que o cinturão continuará com ele após o combate deste sábado, mantendo o mantra de que “o Pará não para”!

“A expectativa é de um bom combate, diante de um conterrâneo por assim dizer, mesmo eu não sendo do Pará, mas carrego esse apelido com muito orgulho. Espero conquistar mais uma vitória no Boxing For You, e espero dar um show como protagonista neste card”, declarou o atual campeão brasileiro da categoria super-penas.

Desafiante do campeão, Jonatas Rodrigo promete que não facilitará a vida do adversário no Main Event do Boxing For You 12: “estou pronto para a luta, às expectativas são boas. Tenho certeza que não será fácil pra mim e nem para ele, mas que vença o melhor. Estou aqui para mostrar a garra do paraense”.

Para o CEO do Boxing For You, Sérgio Batarelli, a 12ª edição promete fortes emoções, com lutas equilibradas, em especial as duas últimas.

“Com certeza será um grande evento. Vamos estrear um card amador na abertura do evento, algo inédito para o B4Y e estou bem empolgado. E a luta final será um grande combate, apesar que a co-main event também promete muito.”

A 12ª edição do Boxing For You será realizada em parceria com o Instituto Parceiros da Cidadania, que é o promotor oficial do evento. Também apoiam o B4Y 12 a Secretaria de Esportes e Lazer da Cidade de São Paulo, e também o ex-atleta de boxe e atual vereador do munícipio, Xexéu Trípoli, um entusiasta da modalidade.

Pesagem dos lutadores amadores será neste sábado

Pela primeira vez o Boxing For You terá um card com lutas amadoras, um novo formato criado para dar visibilidade aos atletas amadores e olímpicos. Ao todo serão quatro lutas, as quais terão início a partir das 16h30, com transmissão exclusiva no YouTube oficial do Boxing For You.

A pesagem oficial dos lutadores amadores será realizada neste sábado (17) às 11hs, na Arena de Lutas, local onde serão realizadas a lutas algumas horas depois.