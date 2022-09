Vela: Inaê Soto Amstel Ultra conquista pódio em tradicional regata santista

O barco Inaê Soto Amstel Ultra foi o Fita-Azul - primeiro a cruzar a linha de chegada - da regata Volta da Ilha dos Arvoredos, no litoral paulista, disputada neste sábado (17). A equipe santista ainda levou a medalha de prata na tradicional prova de vela oceânica sediada e organizada pelo Iate Clube de Santos (ICS).

Os velejadores do Inaê Soto Amstel Ultra fizeram a regata em 3 horas, 31 minutos e 32 segundos. Foram superados apenas pelo Asbar IV no tempo corrigido da classe ORC, uma fórmula usada na modalidade para colocar na mesma competição barcos diferentes. O terceiro lugar ficou com o Phytoervas 4Z.

O desempenho foi aprovado pelo comandante Bayard Neto, principalmente após quase dois meses sem competições. A última foi a Semana de Ilhabela, em julho. ''A Volta da Ilha Dos Arvoredos é uma das regatas mais tradicionais de Santos. É um percurso para veleiros de oceano com 20 milhas, apenas para classe ORC. Esse trajeto foi aumentado em meia milha, fizemos duas pernas de barla-sota, antes de iniciar efetivamente a regata de percurso'', explicou Bayard Neto.

''Foi difícil, o mar estava mexido e atrapalhava um pouco a navegação, vento de 11 nós e rajadas de 14, nós largamos mal, depois de um mês e pouco sem velejar estávamos ainda arrumando alguns posicionamentos da equipe''.

A regata Volta da Ilha dos Arvoredos teve sua largada nas proximidades da Ponta Grossa, e o percurso até a Ilha dos Arvoredos, situada em frente à Praia do Pernambuco, no Guarujá (SP). A ilha foi contornada e deixada por 'bombordo', com os barcos retornando para a chegada nas proximidades da Ilha da Moela.

''Chegamos em cima da hora na largada, não nos concentramos adequadamente, mesmo assim saímos junto com o principal barco que estava na raia, o Phytoervas 4Z, mas eles foram um pouquinho na nossa frente, montaram essa primeira boia de contra vento com vantagem''.

''Depois começou efetivamente a regata de percurso, nós demonstramos um poder de recuperação bom, por volta da Moela já havíamos emparelhado o Phytoervas, quando foi por volta da Ilha das Cabras conseguimos uma ultrapassagem sobre meu amigo Marcelo Bellotti, foi aí que começamos a pensar na utilização do balão, montamos a Ilha Dos Arvoredos na frente e sustentamos a posição''.

O time do Inaê Soto Amstel Ultra volta a competir nos dias 8,9, 15 e 16 de outubro na 3° etapa da Copa Mitsubishi, na categoria ORC, em Ilhabela (SP). No começo de novembro, entre os dias 4 e 6, a equipe tem pela frente a regata Santos-Rio, com percurso de aproximadamente 200 milhas (cerca de 360 km). Em seguida, a velejada é no Circuito Rio, de 12 a 15 de novembro, no Iate Clube do Rio de Janeiro.

A equipe Inaê Soto Amstel Ultra também já faz planos para o ano de 2023. Bayard conta que o time quer evoluir ainda mais na próxima temporada, com a parceria de sucesso com a Amstel Ultra renovada, novos parceiros e equipamentos ainda mais modernos para otimizar as velejadas do S40.