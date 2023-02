Vela: Atletas do YCSA participam do Sul-Americano 2023

Os atletas do YCSA - Yacht Club Santo Amaro marcaram presença no elenco brasileiro nas regatas do Sul-Americano 2023 das classes ILCA 6 e 7, realizadas de 15 a 21 de fevereiro, em Buenos Aires, na Argentina. Com 20 representantes do Brasil, a competição garante vaga no Pan-Americano, na cidade de Santiago, no Chile, que acontecerá entre 20 de outubro e 5 de novembro.

Com ventos de média e forte intensidade, Mathias Reimer, Antônio Bonito e Frederico Francavilla foram os jovens que velejaram nas águas do Club Universitario de Buenos Aires.

A juventude do YCSA dividiu a raia com atletas da Argentina, Peru, Chile, Uruguai e Equador. Mathias terminou em 16° lugar no ILCA 7, Antônio Bonito 46º posição também no ILCA 7, e Frederico Francavilla finalizou no 24º lugar no ILCA 6.

“Esse sulamericano foi um dos campeonatos mais malucos que eu já corri! Com ventos de 3 até 35 knots, as condições de onda, maré, temperatura. Realmente, muito difícil! Fiz boas regatas, velejei tudo que consegui, apesar disso, tive muitos contratempos que não permitiram colocar na súmula todos meus bons resultados. Porém, mais motivado do que nunca para treinar e voltar ano que vem muito mais forte!”, explicou Frederico, bronze na Copa Brasil 2022.

Os velejadores jovens do YCSA da classe ILCA concentram seus treinos na Represa de Guarapiranga em São Paulo. A próxima competição nacional do ILCA 6 e 7 será a Copa Brasil de Vela de praia, em arraial do cabo.

Localizado na cidade de São Paulo (SP) às margens da Represa de Guarapiranga, o YCSA é cercado por muito verde, compondo um cenário natural perfeito para a prática da vela. Berço de vários campeões mundiais, o YCSA carrega a tradição de uma biografia admirável ao lado da modernidade de suas instalações e barcos.

Com 24 mil m² repletos de natureza, o YCSA é conhecido dentro e fora do país por sua estrutura náutica de ponta, oferecendo as melhores condições para o aprendizado e prática da vela. O clube é reconhecido não só pelos seus atletas campeões, mas também por sediar eventos de vela nacionais e internacionais.