17ª Copa Brasil Optimist de Estreantes é disputada em Brasília com 81 atletas

A CBVela - Confederação Brasileiro de Vela iniciou na última quarta (04) as regatas da 17ª edição da Copa Brasil Optimist de Estreantes, no Iate Clube de Brasília, no Distrito Federal, com 81 atletas representantes do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Brasília. Após dois dias de regatas, o velejador Matheus Bombini, de Ilhabela, ocupa a primeira colocação geral.

Com disputas na Raia Norte do Lago Paranoá, a Comissão de Regatas da CBVela organizou seis regatas até então e prevê mais duas regatas para serem realizadas neste sábado (07), no encerramento da competição.

Bombini, velejador da EVI - Escola de Vela de Ilhabela, conquistou uma primeira colocação e um quarto lugar nas regatas do segundo dia da Copa Estreantes. No primeiro dia, ele já havia terminado na liderança. Com o bom desempenho, ele mantém a frente na disputa, que mobiliza jovens de vários cantos do País.

"A Copa Estreantes está sendo realizada acima das melhores expectativas. O Iate Clube de Brasília juntamente com a OptiBRA estão entregando um evento brilhante como parte inicial do Campeonato Brasileiro da Classe Optimist - Brasília 2023”, explicou Marco Aurélio de Sá Ribeiro, Presidente da CBVela.



“O evento está marcando presença todos os dias de manhã cedo e na medida certa para a prática do esporte à vela. A Capital Federal está de parabéns, demonstrando com maestria como receber convidados e organizar um evento esportivo”, finalizou.

Além das regatas, a equipe CBVela realizou a Palestra de Saúde e Performance, com a Dra. Fernanda Carvalho, médica do COB - Comitê Olímpico Brasileiro, que informou aos presentes todos os cuidados necessários em uma rotina intensa de atleta.

Após o término da Copa Brasil Optimist de Estreantes, o staff da CBVela já prepara a Raia Norte do Lago Paranoá para a 51ª edição do Brasileiro de Optimist.