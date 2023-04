L'Étape Rio 2023: Confira dicas de especialistas sobre os desafios do percurso

O L'Étape Rio by Tour de France presented by Santander 2023 ocorre de 23 a 25 de junho na Marina da Glória, sede de grandes eventos internacionais como Jogos Olímpicos e Volta ao Mundo. A prova é uma das mais planas do país e terá uma percurso de 102 quilômetros com 1.092 e passará por trechos como Copacabana, Ipanema, Leblon, Vista Chinesa e Aterro do Flamengo. A mais curta conta com 46 quilômetros com 450 metros de altimetria acumulada.

Ciclistas mais experientes como os fidèles e os iniciantes na modalidade já estão em preparação para encarar a segunda prova do Tour de France no Brasil da temporada após o retorno a Cunha (SP) em março. Por ser um percurso com menos subidas, o L'Étape Rio by Tour de France presented by Santander promete ser mais rápido, mas não menos desafiador.

Fernando Cheles, diretor de prova, explica que apesar de ser mais plano, o L'Étape Rio conta com algumas serras inclinadas que exigem força, resistência e treino em pelotão.

''A preparação para essa e qualquer prova chancelada pelo Tour de France deve ser bem detalhada com a assessoria esportiva ou personal trainer do atleta. E esses treinos farão com que o ciclista entenda a melhor estratégia para a etapa''.

''Outra dica é fazer o reconhecimento do percurso antes do evento. É a oportunidade de entender todo o trecho que faz a diferença nas decisões durante a corrida'', completou Fernando Cheles.

A largada será às 6h do dia 25 para ambos os percursos e as inscrições seguem abertas no site oficial do L'Étape.

Em 2022, o campeão geral dos masculino dos 102 quilômetros foi Vinicius Moretti, que completou a prova em 2h39min49s. Guilherme do Couto chegou em segundo lugar, com 2h41min11s, e Raphael Serpa completou o pódio, com 2h41min21s.

Na versão feminina, o título no percurso longo ficou com Fernanda Martello, com a marca de 2h57min55s. Ela chegou à frente de Cristiane Pereira, segunda colocada, com 2h59min33s, e Ana Luiza Cavalcante, terceira colocada, com 2h59min37s.

O trajeto, que se assemelhou ao da prova de ciclismo de estrada dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, foi totalmente fechado para os ciclistas do L’Étape Rio by Tour de France presented by Santander.

Sobre o evento

O L'Étape Brasil by Tour de France é uma das mais importantes provas do ciclismo amador do Brasil. Com três etapas no país: Cunha (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Campos do Jordão (SP), o evento só perde para o México em números de provas chanceladas pelo Tour de France.

O L'Étape by Tour de France possui 30 etapas espalhadas pelo mundo. Entre os países que recebe as etapas amadoras estão: México, Canadá, Colômbia, República Tcheca, Dinamarca, França, Equador, Grécia, Brasil, Indonésia, Bolívia, Estados Unidos, Espanha, Romênia, Eslovênia, Eslováquia, Suíça, Portugal, Holanda, Bulgária, Chipre, Malásia e Tailândia.

A prova amadora serve para dar ao ciclista a experiência completa desde a inscrição até a linha de chegada. No Brasil, o Village reúne marcas, lojas e experiências de patrocinadores que fazem o ciclista se sentirem na França.