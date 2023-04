Vela: Mateus Isaac lídera Semana Olímpica de Hyères na classe IQFoil

As regatas da Semana Olímpica de Hyères, na França, são marcadas pelo vento forte e muita disputa nas classes 470, 49er, Formula Kite, Nacra 17, IQFoil, ILCA 6 e 7. Com 14 atletas brasileiros, o destaque da última terça-feira (25) foi o atleta Mateus Isaac, que assumiu a liderança na disputa do IQFoil.

Com 21 participantes na raia, Mateus Isaac assumiu a primeira colocação da flotilha após nove regatas. O brasileiro é seguido por Will McMillan (Tailândia), Fabian Pianazza (França), Onur Biriz (Turquia) e Kensei Ikeda (Japão).

Além da forte concorrência dos adversários, o atleta está encarando ventos de até 25 nós durante o percurso, o chamado mistral.

''O nível está muito bom! A competição é muito importante porque é meu primeiro evento oficial após cirurgia e voltar ao ritmo de campeonato é fundamental", explicou.

''A raia é muito desafiadora, por conta do vento, algumas classes cancelaram as regatas. Estou feliz de estar na liderança e conseguir disputar após a operação e nessas condições'', finalizou Mateus Isaac, hexacampeão Sul-Americano e Octacampeão Brasileiro de IQFoil.

O Time Brasil estará na Semana Olímpica de Hyères até este domingo (30) quando serão realizadas as últimas regatas. A torcida verde e amarela pode acompanhar os resultados no site oficial: https://sof.regatta.ffvoile.fr/en/default/races/race-resultsall.

Os atletas participarão do evento na França apoiados pelo termo de fomento à vela olímpica com parceria da CBVela. O objetivo é a preparação da Equipe Olímpica Principal de Vela e participação nos campeonatos internacionais. O número do convênio é 930972/2022.