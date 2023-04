Vela Oceânica: Brasileiros estão em Paracas para disputar o Sul Americano de Optimist

A flotilha brasileira está pronta para competir o Sul-Americano de Optimist 2023, que realizará suas primeiras regatas na próxima segunda-feira (17). Os atletas já começaram os treinos livres nesta quarta-feira (12), o campeonato internacional vai até o dia 22 de abril, na cidade de Paracas, no Peru.

Com 143 velejadores no total, o Time Brasil é formado por 26 atletas, que estarão na raia com participantes da Argentina, Chile, Equador, México, Peru, Porto Rico, Estados Unidos, Uruguai e Venezuela.

Na última quarta-feira (12), o Brasil já entrou na água para treinar na raia de competição. Na quinta-feira (13), o elenco verde e amarelo realizou as medições nos barcos e se preparou para as primeiras regatas no começo da semana que vem.

Arthur Back e Joana Freitas são os atuais campeões sul-americanos e brasileiros da classe, voltada para crianças e adolescentes de até 15 anos.

"Muito contente de defender o título aqui em Paracas. Feliz também de defender as cores do Brasil no Sul-Americano", disse Arthur Back, velejador do Brasil.

“Estou feliz de participar mais uma vez do Sul-Americano. Vim para Paracas com foco de velejar o melhor de mim e mostrar o que estou aprendendo na vela. Quero também ajudar a levar um bom resultado para o Brasil", explicou Joana Freitas, atleta do Brasil.

Confira os atletas Brasileiros no Sul-Americano 2023: Felipe Vicente, Uma Creixell, Antônia Gick, Eduardo Backheuser, Ricardo Backheuser, Vitória Viegas, Pedro Koch, Maria Brum, Enzo Ricardi, Bruno Moraes, Breno Ramos, Renato Lunetta, Juliana Bastianelli, Zion Brandao, Henrique Penna, Laura Neves, Arthur Back, Felipe Lucena, Henrique Lucena, Felipe Strassburger, Lara Candemil, Henrique Tannous, Théo Sartor, Joana Freitas, Manuel Bragança e Miguel Koch.

A equipe do Brasil está sendo treinada no Peru por Filipe Novello, Alexandre Paradeda e Átila Pellin, com o chefe de equipe Caio Soares.