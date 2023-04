Vela: Búzios Sailing Week reúne classes de Monotipo

A Búzios Sailing Week, organizada pela CBVela - Confederação Brasileira de Vela, em parceria com a Prefeitura Municipal da Armação dos Búzios e Iate Clube Armação de Búzios será realizada entre os dias 8 e 10 de junho, na raia conhecida por ventos de média e forte intensidades.

As classes de monotipos 420, 29er, Snipe, Batera de Búzios, Star, Wingfoil e Dingue já estão com seus avisos de regatas publicados.

Após a realização das regatas dos barcos de oceano, a CBVela está nos preparativos para o Búzios Sailing Week. Além de reunir tradicionais classes, a competição também será evento teste para a 52ª edição Mundial da Juventude, entre 8 a 16 de dezembro de 2023, em Búzios (RJ).

Mesmo com mais de um mês para as regatas, os velejadores já sabem o cronograma do campeonato nacional. No dia 8 de junho, às 14h, começam as regatas que irão até o dia 10.

''A expectativa é entre 100 e 130 atletas de diversos Estados do Brasil. Estamos muito felizes com a parceria feita com a Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios e o Iate Clube Armação de Búzios. As regatas serão uma forma de desafio para os atletas visando o Mundial da Juventude, mas também um teste para os juízes e organizadores, que estarão nessa competição internacional'', explicou Samuel Gonçalves, membro organizador da CBVela.

Segundo o Aviso Oficial de Regata, as classes 420, 29er, Snipe, Batera de Búzios, Star, Wingfoil e Dingue irão disputar nove regatas, com três largadas por dia. A única exceção será a categoria 29er, que poderá velejar quatro regatas no dia.

Os barcos poderão chegar ao ICAB a partir de 2 de junho. Vale ressaltar, que os velejadores deverão guardar as embarcações nas dependências do Iate Clube Armação de Búzios durante todo campeonato.

As regatas seguirão as regras definidas pela World Sailing, entidade internacional que rege o desporto náutico de competição à vela.