Semana Internacional de Vela de Ilhabela chega à sua 50ª edição

A 50ª edição da Semana Internacional de Vela de Ilhabela está programada para ocorrer entre os dias 23 e 30 de julho de 2023, no Yacht Club de Ilhabela, no litoral norte do estado de São Paulo. Considerado o maior encontro da modalidade na América Latina, o evento reunirá competidores e amantes do esporte em uma celebração da cultura náutica.

A Semana de Vela de Ilhabela é uma competição tradicional que acontece desde os anos 1970 e já atraiu inúmeros velejadores de renome mundial como campeões olímpicos, mundiais e pan-americanos, além de formar a nova geração do esporte.

O evento começou com uma disputa de velejadores de Optimist, classe de introdução à vela, e hoje reúne embarcações modernas de oceano que rivalizam com barcos usados para cruzeiro ou regatas de fim de semana, como os Bico de Proa.

A primeira edição da Semana Internacional de Vela de Ilhabela teve início em 1969, porém, a SIVI só voltou a acontecer em 1974, se tornando a partir daquele ano um evento anual. Depois, nos seis anos seguintes, foi aberta apenas aos monotipos. Foi então em 1980 que os veleiros de oceano passaram a participar das regatas.

''Ao longo dos anos, a Semana de Vela de Ilhabela se consolidou como um evento de grande importância para a cultura náutica no Brasil e na América Latina. Com suas regatas emocionantes, seu ambiente festivo e sua programação diversificada, a competição atrai um público cada vez mais amplo, que inclui desde velejadores profissionais até turistas interessados em conhecer o universo da vela'', disse Mauro Dottori, diretor de vela do YCI.

Para a edição de 2023, estão convidadas as classes HPE30, ORC, Clássicos, C30, RGS, BRA-RGS, Bico de Broa, Multicascos, VPRS e HPE25. Os mais de 100 barcos esperados para as regatas de julho participarão de provas em percursos variados ao longo da semana.

Além das competições, a Semana Internacional de Vela de Ilhabela também oferece uma série de atividades culturais e sociais dentro e fora do Yacht Club de Ilhabela, como shows, exposições e palestras.

A competição abre no domingo, 24 de julho, com a tradicional regata Alcatrazes - Barco Atrevida - por Boreste Marinha do Brasil. A travessia tem mais de 50 milhas náuticas e contorna a icônica ilha do litoral norte paulista. A organização fará, ao longo da semana, regatas de acordo com as condições de mar e vento, podendo ser no Canal de São Sebastião ou nas raias mais ao norte e ao sul da ilha.

Segundo Cuca Sodré, que é o responsável técnico pelas regatas, o objetivo é reunir até 150 barcos neste evento que é técnico e festivo de 2023. ''A Semana Internacional de Vela de Ilhabela é um encontro de gerações. Sempre nos meses de julho podemos ver na mesma raia ídolos do nosso esporte competindo com velejadores de várias idades e com experiência em diferentes tipos de barco. Pegamos gente que corre em veleiros super simples, de classes olímpicas e até barcos de alta-tecnologia''.

As inscrições serão abertas neste mês de março por meio do site oficial do evento.