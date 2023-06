De olho no Pan, atletas do YCSA disputam a Copa Brasil de Vela de Praia

A flotilha do YCSA - Yatch Club de Santo Amaro está na busca por uma vaga no Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Os atletas Mathias Reimer, Fred Francavilla, no ILCA, e o trio Bernardo Peixoto, Bruna Patricio e Alexia Buuck na classe Lightning velejaram as primeiras regatas na última quarta-feira (31), na Copa Brasil de Vela de Praia, em Arraial do Cabo (RJ). Com disputas até domingo (4), o time YCSA segue focado para os próximos desafios.

Com ventos fortes de 14 a 18 nós, a CBVela - Confederação Brasileira de Vela realizou duas regatas da classe Lightning. Bernardo Peixoto, Bruna Patricio e Alexia Buuck garantiram a primeira colocação.

No ILCA 7, Mathias Reimer finalizou na segunda posição, enquanto Fred Francavilla ficou na oitava.

“Regatas foram de ventos bastante fortes e muita onda, que foram diminuindo ao longo do dia. O nível técnico está muito alto! Definindo as posições muito no detalhe, as condições estavam muito complexas, sendo muito difícil manter a velocidade do barco. Consegui fazer boas regatas, andando especialmente bem nos contraventos”, explicou Mathias Reimer,, atleta do YCSA.

As regatas continuam nesta quinta-feira (1), com expectativa de fortes ventos na raia de Arraial.

O Jogos Pan-Americanos de Santiago será realizado entre os dias 20 de outubro e 5 de novembro, na cidade no Chile.