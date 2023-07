Desfile dos 130 veleiros abre oficialmente a 50ª edição da Semana de Vela de Ilhabela

O tradicional Desfile dos Barcos da Semana Internacional de Vela de Ilhabela atraiu milhares de pessoas no Centro Histórico de Ilhabela (SP) neste domingo (23). Os 130 veleiros inscritos na 50ª edição do evento se apresentaram para o público, que se concentrou em sua maioria no Píer da Vila, cartão-postal da ilha.

O desfile, que antecedeu a largada oficial da Regata 100 anos - Atrevida por Boreste - Marinha do Brasil, foi narrado por Ricardo Baggio e cada barco que passava pelo píer era totalmente apresentado, do tamanho à classe.

Quem puxou a fila dos barcos foi o Capitão Ximango, embarcação usada pela Comissão de Regatas, incluindo oficiais e juízes. Depois foi a vez do Atrevida, veleiro que comemora 100 anos nesta edição.

"As tripulações estavam todas animadas nesse tradicional desfile que antecede as regatas. Esse contato com os barcos é uma oportunidade única das pessoas conhecerem os veleiros, já que na maioria das vezes as regatas são feitas mais longe da costa'', disse Ricardo Baggio, que fez a locução do Desfile dos Barcos da SIVI.

No Píer da Vila ou nas praias próximas ao Centro Histórico, famílias e amigos abusaram dos cliques e registraram esse momento, que já faz parte do calendário oficial da Semana Internacional de Vela de Ilhabela há mais de uma década.

Quem veio pela primeira vez como o paulista Eduardo Forte se emocionou com o evento. ''Foi uma sensação incrível ver de perto, antes só acompanhava pela TV e hoje pude acompanhar os atletas e barcos de perto''.

A 50ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela terá ao todo 130 veleiros das classes HPE30, ORC, Clássicos, C30, BRA-RGS, Bico de Proa, Multicascos e HPE25, que estarão em disputa até dia 29. As equipes representam 56 clubes e marinas de 11 regiões do Brasil e também da Argentina.

Além das competições, a Semana Internacional de Vela de Ilhabela também oferece uma série de atividades culturais e sociais dentro e fora do Yacht Club de Ilhabela, como shows, exposições e palestras.

A organização fará, ao longo da semana, regatas de acordo com as condições de mar e vento, podendo ser no Canal de São Sebastião ou nas raias mais ao norte e ao sul da ilha.