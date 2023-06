50ª edição da Semana de Vela de Ilhabela terá Regata de Bairros

O Yacht Club de Ilhabela (YCI), organizador da Semana Internacional de Vela de Ilhabela, desenvolveu uma ação para estimular a rivalidade entre velejadores locais durante a competição de 2023, que marcará a 50ª edição do evento.

A Regata de Bairros será realizada pela primeira vez e terá apoio das escolas da ilha com participação direta da prefeitura local. Para eleger o bairro vencedor deste evento, a organização da SIVI usará a pontuação do barco com o melhor desempenho de cada bairro. A premiação será simbólica, e a regata não vale pontos para a SIVI.

Os participantes serão velejadores que moram em Ilhabela (SP) ou que possuem residência fixa no litoral norte paulista. A ação visa aumentar o interesse das crianças e adolescentes pela modalidade vela, bem como estimular a rivalidade entre os bairros.

"Queremos fazer uma disputa como o tradicional futebol de bairro, só que com barcos. Como no futebol, o morador vai comentar sobre a vitória do barco dele no barzinho do bairro, vai começar a acompanhar mais de perto. Nós moramos numa ilha, a nossa aptidão natural está ligada ao mar. Queremos intensificar essa ligação, trazendo uma identificação entre a população e a Vela'', avaliou Cuca Sodré, organizador técnico da SIVI.

O objetivo desta ação é levar a prática da modalidade às escolas de toda a região. Em parceria com a prefeitura local, é possível aproximar a comunidade do esporte por meio das crianças. A ação abrange bairros de toda a ilha do litoral norte paulista, do extremo norte ao extremo sul.

Durante a realização das regatas da 50ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela, de 22 a 29 de julho, cada bairro terá seus barcos, que serão tripulados pelos velejadores que moram ou têm residência na ilha.

A escola de cada bairro de Ilhabela (SP) escolhe um desses barcos como base para os trabalhos com as crianças, e informa à organização da SIVI. Cada velejador dessa equipe visitará a escola, promovendo uma palestra contando sobre a trajetória e sobre o veleiro. A partir desse momento, os professores propõem um trabalho aos alunos, e os resultados são expostos nos colégios.

"Estamos plantando uma sementinha, despertando nas crianças o interesse pela vela, levando um pouco de conhecimento. E elas vão transmitir esse interesse para os pais. Vão chegar em casa, comentar sobre os barcos, sobre o velejador que esteve na escola dela. Assim, trazemos a comunidade para perto do esporte", disse Cuca Sodré, diretor técnico da Semana Internacional de Vela de Ilhabela.

Os melhores trabalhos de cada escola poderão ser expostos no Race Village, durante a Semana Internacional de Vela de Ilhabela. A organização da SIVI também trabalha com a possibilidade de levar os alunos para conhecer os barcos. Não apenas durante a SIVI, mas ao longo do ano. Portanto, é uma ação que deve se estender ao longo de todo o ano.

''Com essa aproximação entre as escolas e o evento, a 50ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela busca não apenas incentivar a prática do esporte da vela, mas também fortalecer o sentimento de pertencimento dos munícipes à cidade e promover o turismo esportivo local'', explicou Bruno Prada, secretário municipal de Esporte e medalhista olímpico.

Na última atualização enviada pela prefeitura de Ilhabela, os barcos escolhidos e escolas são: My Boy (E.M. Luiza Tangerino) – Brazuca (E.M. Dr. Salvador Arena) – Alforria (E.M. Prof. Iracema França Lopes) – Jazz (E.M. Severina Barbosa – Tiazoca) – Caiçara (E.M. Ana Márcia) – Ginga (Vila) – Mangalô (Armação) – Xamã (E.M. Terezinha de Jesus Ferreira).

Vela do Amanhã

A Regata Vela do Amanhã 2023, evento social da Semana Internacional de Vela de Ilhabela, terá recorde de crianças e adolescentes inscritos. Aproximadamente 150 meninos e meninas de projetos de ensino da modalidade de várias cidades de São Paulo e Rio de Janeiro terão a chance de velejar a bordo das embarcações que participam da atividade.

A ação idealizada pelo Yacht Club de Ilhabela (YCI) com a comissão organizadora da SIVI será no sábado, 22 de julho, um dia antes da regata de abertura do principal evento náutico da América do Sul.

A Vela do Amanhã terá núcleos de vela e jovens representantes na Regata Vela do Amanhã são: Mairiporã (SP), Paraibuna (SP), Praia Grande (SP), São Vicente (SP), Guarujá (SP), Santos (SP), São Sebastião (SP), Caraguatatuba (SP), Ilhabela (SP), Ubatuba (SP), Paraty (RJ), Angra dos Reis (RJ )e São Paulo (SP).