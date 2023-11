Vela: 2ª edição do Festival de Búzios realiza regatas de ILCA 6, Formula Kite, 29er e 420

As regatas válidas como seletiva para o Mundial da Juventude 2023 - na 2ª edição do Festival de Búzios - tiveram início na última quarta-feira (15), com sede no Búzios Vela Clube (RJ). Os atletas de ILCA 6, 420, 29er e Fórmula Kite enfrentaram a raia desafiadora da cidade fluminense.

Com duas regatas para todas as classes, a classe ILCA 6 terminou o dia com Erick Carpes (VDS) em primeiro, seguido por Felipe Fraqueli (VDS) e Pedro Madureira (ICRJ). Já na Formula Kite, as primeiras colocações ficaram com Lucas Fonseca (OKP), Cameron Kalamakis (OKP) e Marcos Rodrigues (BL3/YCSA).

Na disputa da classe 29er, Julia Addum e João Joppert lideram. Na 420, Said Royo e Axel Vergueiro fecharam o dia na primeira colocação, com Lucas Freitas e Victoria Back na segunda posição e Joana Gonçalves e Gabriela Vassel em terceiro.

“O primeiro dia foi bom e consegui velejar bem. Alncancei uma primeira colocação e uma segunda. Espero continuar velejando bem nas próximas regatas. A competição é difícil e com ótimos competidores, então é manter o foco!”, explicou Erick Carpes, velejador do Veleiros do Sul.

“As regatas foram bem disputadas no primeiro dia. Todas as duplas de 420 são muito boas, então liderar o primeiro dia foi muito importante. Sabemos o quanto será competitivo, em todas as regatas, e esperamos velejar ainda melhor”, disse Said Royo, atleta do Iate Clube do Rio de Janeiro.

A realização do evento é da Prefeitura de Búzios, Secretaria Pesca, Agricultura e Esportes Náuticos, CBVela e Búzios Vela Clube. A 52ª edição do Mundial da Juventude também será realizada em Búzios (RJ) de 8 a 16 de dezembro de 2023.