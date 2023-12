Rafael Suzuki luta pelo pódio e termina temporada da Stock Car em sexto a dois pontos do top5

Rafael Suzuki terminou a temporada de 2023 com um bom desempenho no Chevrolet Cruze #8 preparado pela equipe Pole Motorsport. Partindo da segunda fila na primeira bateria da decisão do campeonato, Suzuki, brigou até a linha de chegada da última volta pelo pódio e encerrou dentro do top5 da corrida inaugural.

Perdendo rendimento por conta dos compostos ao longo do primeiro stint, o piloto recuperou o bom ritmo e voltou a escalar posições após a parada obrigatória da primeira prova e se recolocou na briga pelo pódio, que escapou na linha de chegada após disputa intensa com Gabriel Casagrande.

Pela primeira vez em condição de disputar o título da principal categoria do automobilismo nacional, Suzuki entrou na segunda prova do dia já sem chances matemáticas de conquistar seu primeiro campeonato, mas também demonstrou muita ação no #8 ao longo de toda bateria. Porém, um problema durante a parada de box minou as chances do piloto de disputar posições mais adiante na corrida.

Com o resultado obtido em Interlagos, Suzuki encerrou o ano na sexta posição geral com 263 pontos conquistados em 12 etapas, dois a menos que o quinto colocado.

"Claro que ficou um sabor um pouco amargo de perder o pódio na linha de chegada, estivemos muito perto de conseguir. Tivemos algum problema no pneu que começou a prova, perdemos muito desempenho no começo da bateria e após o pit conseguimos recuperar o bom ritmo e brigar pelas primeiras posições. Na segunda corrida o carro era bom, mas uma roda enroscada na parada nos tirou a chance de brigar por bons pontos. Apesar disso, nada apaga o bom desempenho que tivemos ao longo do ano."