Stock Car: Candidato ao título, Ricardo Zonta conquista a pole position na decisão em Interlagos

O segundo capítulo da Super Final BRB foi escrito na quente tarde deste sábado (16) no Autódromo de Interlagos. Em sessão classificatória emocionante e bastante equilibrada, a Stock Car Pro Series cravou três finalistas no top-3 do grid de largada. Ricardo Zonta anotou a pole position pela segunda vez na temporada com uma performance bastante consistente. A bordo do Toyota Corolla #10, o piloto da RCM Motorsport, que venceu em Interlagos no mês de julho, registrou 1min41s437. Foi a sétima pole do paranaense de 47 anos, ex-Fórmula 1, na Stock Car.

Zonta se emocionou e não escondeu as lágrimas depois de ter vivido momentos difíceis horas antes e agradeceu a Deus pelo feito alcançado. “É difícil falar a emoção que estou sentindo. Tanta coisa aconteceu hoje: depois dessa madrugada, meu olho acordou totalmente inchado; depois, o carro ficou falhando no treino de hoje. Só posso dizer que foi a mão de Deus para fazer a pole. As coisas não estavam caminhando na direção certa, e agora só posso dizer que a equipe me deu o carro mais rápido para fazer a pole e tentar a vitória amanhã. Isso aqui só me fortalece”, disse o curitibano.

Com a pole em Interlagos, Zonta marcou dois pontos extras de bonificação e empatou com Rubens Barrichello. Ambos somam 239 tentos cada, mas Ricardo sobe para sexto na tabela do campeonato pelo primeiro critério de desempate (número de vitórias). Entretanto, a diferença que o separa do líder da tabela, Gabriel Casagrande, ainda é grande: 47 pontos.

Outros dois finalistas também se destacaram nesta tarde: Rafael Suzuki fez sua melhor classificação na temporada e garantiu o segundo lugar no grid com o Chevrolet Cruze da Pole Motorsport. O paulista fechou a fase final da classificação com apenas 0s048 atrás do tempo do pole, enquanto Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel), campeão de 2021, também conseguiu passar para o Q3 e partirá da terceira posição do grid neste domingo.

Entre os demais candidatos ao título, Thiago Camilo (Ipiranga Racing) vai largar da sétima colocação, logo à frente do tricampeão Daniel Serra (Eurofarma RC), oitavo no grid da Corrida 1. O duas vezes campeão Rubens Barrichello (Mobil Ale Full Time) e Felipe Fraga (Blau Motorsport), campeão em 2016, terão de remar e vão abrir a prova em 20º e 26º lugar, respectivamente.



Um dia histórico — Às 14h30 deste domingo, a Stock Car acelera para o momento mais importante do ano: a definição do campeão. A Corrida 1 da Super Final BRB tem início previsto para 14h30, enquanto a segunda e última prova da temporada está marcada para 15h10. As disputas têm 30 minutos de duração mais uma volta.

A Stock Car Pro Series é transmitida ao vivo pela Band na TV aberta, SporTV e BandSports na TV por assinatura, além dos canais oficiais da categoria no YouTube, Facebook e TikTok, Canal GB, do narrador Galvão Bueno (YouTube), Motorsport.tv — atingindo mais de 150 países em cinco idiomas diferentes a cada etapa —, canal da Tribo do Gaules na Twitch, e também pelo Canal GOAT (YouTube).



Stock Car Pro Series, etapa 12, Super Final BRB, Interlagos

Corrida 1, grid de largada:

1º - Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 1min41s437

2º - Rafael Suzuki (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min41s485

3º - Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), 1min41s574

4º - Felipe Baptista (KTF Racing/Chevrolet Cruze), 1min41s608

5º - Julio Campos (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze), 1min41s713

6º - Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 1min41s753



Eliminados no Q2

7º - Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), 1min41s411

8º - Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), 1min41s538

9º - Matías Rossi (Full Time Sports/Toyota Corolla), 1min41s633

10º - Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), 1min41s680

11º - Gianluca Petecof (Full Time Sports/Toyota Corolla), 1min41s715

12º - Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), 1min41s779

13º - Átila Abreu (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min41s781

14º - Cacá Bueno (KTF Sports/Chevrolet Cruze), 1min41s819

15º - Enzo Elias (Crown Racing/Toyota Corolla), 1min42s037



Eliminados no Q3

16º - Rodrigo Baptista (KTF Sports/Chevrolet Cruze), 1min41s623

17º - Sergio Ramalho (Hot Car Competições/Chevrolet Cruze), 1min41s649

18º - Sergio Jimenez (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), 1min41s681

19º - Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), 1min41s695

20º - Rubens Barrichello (Mobil Ale/Toyota Corolla), 1min41s713

21º - Guilherme Salas (KTF Racing/Chevrolet Cruze), 1min41s790

22º - Dudu Barrichello (Mobil Ale/Toyota Corolla), 1min41s791

23º - Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) , 1min41s800

24º - Nelson Piquet Jr. (Crown Racing/Toyota Corolla), 1min41s946

25º - Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), 1min41s969

26º - Felipe Fraga (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min42s021

27º Felipe Lapenna (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), 1min42s023

28º - Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min42s058

29º - Felipe Massa (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze), 1min42s114

30º - Tony Kanaan (Texaco Racing/Toyota Corolla), 1min42s379

31º - Lucas Kohl (Hot Car Competições/Chevrolet Cruze), 1min42s443



Classificação do campeonato:

1º - Gabriel Casagrande, 286 pontos

2º - Daniel Serra, 270

3º - Felipe Fraga, 253

4º - Thiago Camilo, 250

5º - Rafael Suzuki, 243

6º - Ricardo Zonta, 239

7º - Rubens Barrichello, 239

8º - Ricardo Maurício, 208

9º - Felipe Baptista, 208

10º - Guilherme Salas, 207

11º - Gianluca Petecof, 205

12º - Felipe Massa, 193

13º - Cesar Ramos, 190

14º - Nelson Piquet Jr., 178

15º - Matías Rossi, 168

16º - Lucas Foresti, 158

17º - Julio Campos, 157

18º - Átila Abreu, 152

19º - Bruno Baptista, 151

20º - Gaetano Di Mauro, 148

21º - Dudu Barrichello, 136

22º - Allam Khodair, 120

23º - Cacá Bueno, 116

24º - Denis Navarro, 95

25º - Marcos Gomes, 85

26º - Enzo Elias, 68

27º - Sergio Jimenez, 64

28º - Rodrigo Baptista, 62

29º - Lucas Kohl, 42

30º - Tony Kanaan, 28

31º - Arthur Leist, 9

32º - Felipe Lapenna, 9

33º - Rafael Martins, 6

34º - Antônio Junqueira, 4

35º - Raphael Teixeira, 4

36º - Diego Nunes, 2

37º - Santiago Urrutia, 0

*pontuação extraoficial



Programação em Interlagos

Domingo, 17 de dezembro

08h30 – Copa Hyundai HB20 – Corrida 2 (25 minutos + 1 volta)

09h40 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

10h55 – Stock Series – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

11h35 – Stock Series – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

12h30 – Visitação aos Boxes

14h30 – Stock Car Pro Series – Super Final BRB – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

15h10 – Stock Car Pro Series – Super Final BRB – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)