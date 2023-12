Após ser homenageado pelo Ministério da Defesa, Douglas Brose projeta 2024 com seminários e treinamentos

Na última semana, Douglas Brosee os demais atletas militares brasileiros que conquistaram medalhas nos Jogos Pan-Americanos de Santiago foram homenageados pelo Ministro da Defesa, José Mucio Monteiro.

Das 205 medalhas conquistadas pelo Time Brasil, 48% foram de atletas militares. Em reconhecimento a essa vitória, o Ministério da Defesa condecorou os esportistas com a medalha Mérito Desportivo Militar, no último sábado (09), na Escola Superior de Guerra, no Rio de Janeiro.

A delegação brasileira no Pan foi composta pelo maior número de militares já enviados para uma competição no exterior. Das 54 modalidades dos jogos, os atletas militares estiveram presentes em 30. E vale ressaltar que parte desses recordistas já conquistaram índice para representar o Brasil nas Olimpíadas Paris 2024: dos 172 atletas brasileiros com índice olímpico, 34 são militares da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica.

“Para mim é uma honra representar o exército brasileiro e o meu país. Fui o único atleta do karatê homenageado e esse é um fato muito importante para a nossa modalidade. Fico feliz pelo reconhecimento, ainda mais por ter sido minha última competição oficial”, revelou Brose, que anunciou sua aposentadoria dos tatames após o encerramento dos Jogos Pan-Americanos.

Diferente dos anos anteriores, Douglas Brose não terá um calendário de competições pela frente, mas segue atuante na modalidade com treinamentos e seminários por todos os cantos do mundo.

“Sigo contribuindo com o esporte que me deu tudo que tenho. Nesse momento continuarei realizando palestras e treinamentos em vários países que solicitam minha presença nesse tipo de evento. A ideia é difundir cada vez mais a modalidade e revelar novos talentos brasileiros e mundiais”, finalizou o tricampeão mundial e sargento do exército brasileiro, Douglas Brose.