Laura Pigossi e Luisa Stefani conquistam medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago

Laura Pigossi, número 125 do mundo, teve um dia especial nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, e conquistou uma medalha de Ouro na dupla feminina com Luisa Stefanie a vaga na final de simples, garantindo vaga nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024.

A paulistana primeiro entrou em quadra em simples e derrotou a argentina Julia Riera por 4-6 6-4 7-6 (7-5) após batalha de 3h13min garantindo não só a vaga na final, mas o passaporte para os Jogos de Paris no ano que vem. Cerca de três horas depois, se uniu com a fiel escudeira Luisa Stefani e conquistou a medalha de Ouro na dupla feminina ao derrotarem as colombianas Maria Herazo e Maria Perez por 7-5 6-3.

"Depois do jogo saiu toda a emoção," vibrou a tenista que comentou o choro após o triunfo: "Uma das coisas que havia prometido a mim mesma é que iria voltar para a Olimpíada pelos meus próprios esforços, era um sonho também, só o fato de estar lá na Olimpíada e viver essa emoção. Estou muito feliz com essa passagem para Paris, quero voltar com o Ouro para o Brasil", descreveu a brasileira que joga neste domingo às 17h na quadra central contra a argentina Maria Lourdes Carle.

Foto: Divulgação/COB

Laura comentou os detalhes do jogo que foi uma epopeia com a adversária sacando em 5 a 3 para a vitória no terceiro set e ainda começando no tie-break decisivo na frente: "Uma das coisas que eu brinco é que não tenho tempo para pensar no meu cansaço, só curto a energia da quadra central. Foi um jogo maluco, ela fez 5 a 1 no primeiro set, mas foram dois games que eu tiv e 40 a 0 e 40 a 15 e depois daí encontrei a maneira de jogar. No terceiro set as duas estavam querendo muito essa vaga, só foquei em competir. A Luisa Stefani estava na torcida, fora da quadra, olhei bastante para ela, temos muito essa conexão, foi a pessoa que consegui buscar forças junto com toda a equipe do Brasil. todo mundo acreditou no meu sonho. Desde tóquio queria entrar na Olimpíada com meus esforços. Luisa Stefani foi meu porto seguro, igual a um imã", seguiu a atleta.

Laura celebrou a conquista do Ouro nas duplas com Stefani horas depois. A dupla havia feito história com a inédita medalha olímpica no tênis com o Bronze em Tóquio e agora se torna a primeira dupla feminina a vencer um Ouro em um Pan após 20 anos, desde Santo Domingo, na Rep. Dominicana, em 2003.

"Estou muito feliz em conquistar esse Ouro para o Brasil. Tanto pra mim quanto pra Lu é muito especial, somos muito patriotas. Não vejo a hora de estar em Paris, vamos para o Ouro lá", disse Pigossi.