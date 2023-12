Pensando no Mundial de Clubes, Manchester City vence Estrela Vermelha com escalação alternativa

Nesta quarta-feira (13), o Manchester City venceu o Estrela Vermelha por 3 a 2 no Rajko Mitic e fechou o Grupo G da UEFA Champions League com campanha perfeita. Micah Hamilton, Oscar Robb e Kalvin Phillips marcaram para o City, enquanto Hwang e Katai foram os autores dos gols pelo Estrela Vermelha.

Manchester City faz primeiro tempo muito tranquilo

O técnico Pep Guardiola optou por preservar os principais titulares do elenco dando oportunidades para jogadores como Ortega, Matheus Nunes e a promessa Oscar Bobb, enquanto como jogadores como Ederson nem viajaram para a partida.

Mesmo com os jogadores reservas, o Manchester City conseguiu impor superioridade técnica diante do adversário controlando o jogo em ritmo baixo e abrindo o placar aos 18', com a estrela de Hamilton, recebendo de Matheus Nnes pelo lado direito da área e balançando em cima de Dragovic para chutar no alto e estufar a rede do Estrela Vermelha.

Saindo atrás do placar, o Estrela Vermelha tentou buscar mais o campo ofensivo durante o primeiro tempo, mas conseguiu apenas um lance de perigo. Nedeljkovic não se sentiu intimidado com a marcação de Grealish e bateu de canhota no que seria um golaço, mas acabou chutando para fora.

Em lance inacreditável, Kovacic fez a ultrapassagem e recebeu de Grealish, que cruzou na medida para Matheus Nunes. Mesmo com total liberdade, o meia chapou de primeira em andou para fora em uma oportunidade perdida. Aos 43', Hamilton recebeu de Matheus Nunes pelo lado direito e cruzou rasteiro, mas Bobb não alcançou de carrinho.

Estrela Vermelha impôs competividade na metade final

No início do segundo tempo, os comandados de Pep Guardiola certamente receberam a missão de fechar logo a vitória com muita intensidade. Hamilton quase marcou em chute colocado, e no lance seguinte, Matheus Nunes finalizou de bicicleta e a bola saiu por pouco.

Aos 5', o Estrela Vermelha finalizou no alvo pela primeira vez no jogo depois que Bukari encarou a marcação de Stones pela direita e cruzou na segunda trave para Ndiaye acertar um voleio, mas Ortega esticou o braço esquerdo e defendeu no reflexo. Contudo, a superioridade técnica dos Citzens novamente fez a diferença.

Oscar Bobb invadiu a grande área e abriu espaço para finalizar de canhota e mandar na chamada "bochecha" da rede para ampliar a vantagem do Manchester City aos 16'. O gol fez com que os Citzens baixassem o ritmo de jogo novamente, mas o Estrela Vermelha aproveitou e reagiu.

Aos 30', Hwang tocou para Bukari no meio e se movimentou para receber a devolução pela esquerda da área. O sul-coreano chutou cruzado de canhota e descontou.

Porém, o Manchester City teve um pênalti favorável sete minutos depois, pois Djiga derrubou o jovem Hamilton na grande área. Kalvin Phillips deslocou o goleiro Glazer com tranquilidade a meia altura e mandou no canto direito para confirmar a vitória. O Estrela Vermelha ainda diminuiu nos acréscimos com Katai, mas não houve tempo suficiente para buscar o empate.

Tabela

Com o resultado, o Manchester City se igualou ao Real Madrid e também fechou a fase de grupos com 100% de aproveitamento (18 pontos). Já o Estrela Vermelha se despediu de competições europeias com apenas 1 ponto.

Sequência

Os Citzens voltam a campo no sábado (16), às 12h (horário de Brasília), em duelo contra o Crystal Palace, pela Premier League, no seu último jogo antes do Mundial de Clubes.