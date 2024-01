Dakar 2024: Rodrigo Varela e Enio Bozzano surpreendem no prólogo com carro "improvisado"

Começou como um pesadelo, mas aos poucos a equipe Team Brazil,, formada por profissionais do país, vai se adaptando à realidade. Nesta sexta-feira, a dupla Rodrigo Varela/Enio Bozzano Junior conquistou o quinto lugar entre os 36 UTVs no prólogo da categoria T4 do Rally Dakar, em uma estreia que surpreendeu a todos devido às condições em que se realizou.

O navio cargueiro que levava o carro e equipamentos do time brasileiro teve sua rota desviada em milhares de quilômetros devido aos ataques de piratas no Mar Vermelho. Com a chegada agora prevista para 16 de janeiro e o Dakar iniciando já nesta sexta-feira, a nova rota imposta ao cargueiro impediria a estreia do piloto Varela e do time na principal corrida off-road do mundo.

A saída foi encontrar um UTV Can-Am que estivesse disponível, fazer as adaptações e enviar para a Arábia Saudita, local da prova. A equipe encontrou um carro em Portugal e o plano funcionou. Mas os equipamentos e peças sobressalentes que seriam usados ainda estão no navio e estão fazendo falta.

“Deu tudo certo. Este quinto lugar é um resultado espetacular diante de todas as atribulações que a equipe tem passado nestes últimos dez dias. Estão todos de parabéns. Agradeço pelo trabalho, noites viradas e por acreditarem que conseguiríamos”, destacou o piloto Rodrigo Varela, que é o atual campeão sul-americano de rally-raid, modalidade na qual se encaixa o Dakar.

O prólogo definiu as posições de largada para a primeira das 12 especiais em que se dividem os 4,727 km cronometrados do Dakar. “A corrida começa neste sábado com uma especial de 405 km. Daqui pra frente vamos ter que andar com o máximo cuidado, porque nos faltam peças sobressalentes. As equipes de ponta trocam diversas peças todos os dias, somente por precaução, pois sabem que há o risco de quebra. Nós não teremos esse luxo, pois nossas peças estão no navio. Mas vamos em frente. A corrida é longa e está apenas começando”, resumiu Enio Bozzano, navegador da equipe, que conta com apoio das empresas Divino Fogão, Can-Am, Motul e Quadrijet.

O melhor tempo entre os UTVs da categoria T4 foi obtido pela dupla francesa formada por Xavier de Soultrait e Martin Bonnet (Sebastien Loeb Racing – Bardahl Team).

Confira os dez primeiros:

1º Xavier de Soultrait (FRA) e Martin Bonnet (FRA) / Sebastien Loeb Racing – Bardahl Team, 18min38s

2º João Ferreira (POR) e Filipe Palermo (POR) / Can-Am Factory Team, a 15s

3º Florent Vayssade (FRA) e Nicolas Rey (FRA) / Sebastien Loeb Racing – Bardahl Team, a 22s

4º Cristiano Batista (BRA) e Fausto Mora (ESP) / South Racing Can-Am, a 50s

5º Rodrigo Varela (BRA) e Enio Bozzano Junior (BRA) / Team BBR, a 54s

6º Sara Price (EUA) e Jeremy Gray (EUA) / South Racing Can-Am, a 56s

7º Enrico Gaspari (ITA) e Facundo Jaton (ARG) / TH-Trucks, a 59s

8º Yasir Seaidan (SAU) e Adrien Metge (FRA) / MMP, a 59s

9º Jerome de Sadeleer (SUI) e Michael Metge (FRA) / MMP, a 1min09s

10º Eduardo Pons Sune (ESP) e Jaume Betriu (ESP) / South Racing Can-Am, a 1min14s