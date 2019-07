Disney divulga trilha sonora completa de O Rei Leão

O live-action de O Rei Leão (The Lion King) está cada vez mais perto e enquanto ele não estreia nos cinemas, você já pode conferir a trilha sonora completa do filme nas principais plataformas digitais. A Disney divulgou nessa quinta-feira (11/07), o álbum digital com 19 músicas que contém a versão original e dublada das canções.

Os fãs vão poder ouvir a famosa música "Hakuna Matata" cantada por Seth Rogen e Billy Eichner, "Can You Feel the Love Tonight”, interpretada por Beyoncé e Donald Glover e canções inéditas como "Never Too Late" cantada por Elton John e a emocionante "Spirit" por Beyoncé. A versão brasileira fica por conta da cantora Iza e do ator e músico Ícaro Silva que ainda darão voz a Nala e Simba no cinema nacional.

Confira a foto do elenco:

Confira a trilha sonora no Spotify:

O Rei Leão estreia dia 18 de julho nos cinemas!