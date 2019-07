Momento nostalgia: Relembre grandes momentos e curiosidades sobre  "O Rei Leão"

Depois de muita espera, o remake mais aguardado do ano já está entre nós! O live-action de O Rei Leão estreou ontem (19/07) e está com uma cara totalmente nova com personagens super realistas e efeitos especiais feitos por uma tecnologia de ponta, diferente da animação de 1994. Mas apesar das grandes mudanças em relação aos dois filmes, a animação dos anos 90 sempre vai ficar nos nossos corações.

Diante desse clima nostálgico, que tal voltar 25 anos no tempo e relembrar momentos e curiosidades desse filme que marcou as nossas vidas?

A MORTE DE MUFASA

A morte do rei da selva foi uma marco na vida de muita gente, uma das cenas mais tristes do cinema deixou os fãs aos prantos ao ver no começo do filme o fim trágico de um personagem tão importante e adorado. A cilada do irmão e também vilão, Scar, acaba levando à morte de Mufasa fazendo com que o jovem Simba se sentisse completamente perdido, triste e culpado diante da situação.

A AMIZADE DE SIMBA, TIMÃO E PUMBA

Os momentos mais hilários do filme com certeza ficam por conta de Timão e Pumba. A amizade do javali e do suricato com o leão foi um dos grandes marcos do filme.

Depois de seguir as ordens do tio malvado e fugir do reino, Simba conhece os divertidos Timão e Pumba que tornam-se seus grandes amigos, onde juntos passam por diversas aventuras e ajudam o leão a recuperar o reino.

O ROMANCE ENTRE SIMBA E NALA

Depois de muito tempo longe do reino, Simba encontra na floresta sua melhor amiga de infância, Nala, que não reconhece o amigo de cara porque pensava que ele estava morto, assim como todo mundo de sua terra. Simba e Nala logo se apaixonam e a leoa tenta convence-lo a voltar para o reino e deter Scar, mas Simba recusa-se a voltar.

A APARIÇÃO DE MUFASA

Uma das cenas mais bonitas e emocionantes do filme é quando Simba revê seu pai, com a ajuda de Rafiki, Mufasa aparece nas nuvens e acaba abrindo os olhos do filho para quem ele realmente é e qual destino ele deve seguir. "Olhe pra dentro de você, você é muito mais do que pensa que é".

Curiosidades sobre o filme: