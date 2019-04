Britânico Chaz Davies crava pole em Laguna Seca pelo Mundial de Superbike

A disputa pela pole position no treino classificatório de hoje (18) em Laguna Seca foi bastante acirrada entre os dois pilotos da equipe Aruba.It Racing – Ducati SBK Team. Chaz Davies e Davide Giugliano protagonizaram uma briga que nessa temporada, aconteceu muitas vezes com a dupla da Kawasaki Racing Team, Tom Sykes e Jonathan Rea.

No final, Davies levou a melhor e ficou com a posição de honra para as duas corridas de amanhã (19) no circuito norte-americano. O britânico marcou 1m22s101 contra 1m22s297 de Giugliano. A primeira fila será completada por Jordi Torres (Aprilia Racing Team – Red Devils), que continua mostrando grande evolução na categoria, depois de ter sido ‘dispensado’ da Moto2 em 2014.

Enquanto a Ducati comemorou as duas primeiras posições, a Kawsaki Racing Team não ficou nada satisfeita em ficar com seus dois pilotos na segunda fila. Sykes bem que tentou seu lugar ao lado de Davies e Giugliano, mas Torres o dispensou no último minuto, deixando o inglês, campeão de 2013, com o quarto lugar. Rea, atual líder do campeonato, não conseguiu repetir o bom desempenho dos treinos livres e o máximo que ele conseguiu foi um quinto lugar.

Leon Haslam, companheiro de equipe de Torres, também não conseguiu grande destaque no treino classificatório. O inglês vai largar em sexto lugar. Niccolò Canepa, por sua vez, comemorou bastante o sétimo lugar no grid, marcando uma estreia de gala pela equipe Althea Racing no lugar de Nicolás Teról.

Alex Lowes (VOLTCOM Crescent Suzuki) vai sair em oitavo, mas o seu ‘grande’ lance no treino foi uma pequena discussão com Giugliano, com o italiano acusando o inglês de ter atrapalhado uma de suas voltas rápidas. Ayrton Badovini (BMW Motorrad Italia SBK Team) e Leon Camier (MV Agusta Reparto Corse) completam o top 10 do grid de largada.

A primeira corrida do World Superbike amanhã (19) em Laguna Seca tem largada prevista para as 15:30h, enquanto a segunda vai ser iniciada as 18:30h.