Johann Zarco domina sessão classificatória da Moto2 em Brno e fica com a pole

Johann Zarco (Ajo Motorsport) dominou o treino classificatório da Moto2 hoje (15) na República Checa. O líder do campeonato liderou a sessão desde os primeiros minutos e além da pole, o francês também conseguiu o novo recorde de tempo da classe intermediária da Moto Velocidade no circuito de Brno. Sua volta foi em 2m01s614.

Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) bem que tentou superar seu adversário, mas seus esforços não lhe renderiam mais que o segundo lugar no grid. O atual campeão da Moto2, porém, quase foi superado por Álex Rins (Paginas Amarillas HP 40). O vencedor da etapa de Indianápolis, realizada na semana passada, não conquistou o segundo tempo do treino por apenas 0.002s.

A segunda fila do grid vai contar com Sandro Cortese (Dynavolt Intact GP), que chegou a estar entre os três primeiros do grid por quase todo o treino, mas perdeu sua vaga na primeira fila para Rins nos últimos minutos. Com isso, o alemão teve que se contentar com o quarto lugar e vai largar ao lado dos suíços Thomas Luthi (Derendinger Racing Interwetten) e Dominique Aegerter (Technomag Racing Interwetten).

Álex Rins, companheiro de equipe de Rabat, fez o seu melhor treino classificatório da temporada. O jovem espanhol ficou com a sétima melhor marca do dia, a frente do ítalo-brasileiro Franco Morbidelli (Italtrans Racing Team), que chega em Brno com moral bastante elevada depois de seu primeiro pódio na categoria, conquistado em Indianápolis.

O top 10 do grid é completado pela dupla de pilotos da AGR Team, Axel Pons e Jonas Folger. Os dois estarão largando a frente da dupla de pilotos da Forward Racing, Lorenzo Baldassarri e Simoni Corsi, equipe que não participou da etapa de Indianápolis na semana passada e enfrenta diversos problemas financeiros, além da prisão do seu chefe de equipe.

Sam Lowes (Speed Up Racing) teve um dia bastante complicado. Depois de sair atrasado para o treino por problemas em sua moto, o britânico ainda teve que lhe dar com um problema na suspensão, o que acabou soltando a carenagem. Por sorte, Lowes conseguiu evitar um acidente que poderia ser grave.

Clique aqui para conferir o grid de largada completo. A corrida da Moto2 amanhã (16) em Brno tem largada prevista para as 07:20h.