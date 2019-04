Patrick Jacobsen vence na França e Kenan Sofuoglu garante quarto título no Mundial de Supersport

A penúltima etapa do Mundial de Supersport hoje (4), realizada na França, no circuito de Magny-Cours, foi vencida por Patrick Jacobsen (CORE” Motorsport Thailand), mas quem realmente saiu como o grande vencedor do dia foi Kenan Sofuoglu (Kawasaki Puccetti Racing). O turco, que acabou a prova em segundo lugar, pôde comemorar seu quarto titulo da categoria com uma corrida de antecedência.

A corrida começou com pista considerada molhada e programada para 19 voltas. Porém, devido a uma mancha de óleo na pista deixada pela moto de Kevin MAndredi (CIA Landlords Insurance Honda), a interrupção foi feita na quinta volta e foi necessária, para que os fiscais trabalhassem para deixar a pista em condições de corrida.

Depois de algum tempo de espera, o problema foi solucionado e a corrida acabou sendo reprogramada para contar com apenas 11 voltas em seu reinicio.

Na nova largada, Jacobsen e Sofuoglu protagonizaram um belo duelo pelo primeiro lugar, digno de dois pilotos que estavam disputando o titulo. Sofuoglu tentou a vitória por algumas voltas, mesmo que não fosse necessário, mas Jacobsen acelerou firme e começou a abrir uma boa vantagem no final da corrida. Com isso, o turco preferiu segurar o segundo lugar, visto que o terceiro, Lucas Mahias (MG Competition), estava a mais de cinco segundos atrás.

No final, Jacobsen completou a prova com quase quatro segundos de vantagem para o agora tetracampeão Mundial de Supersport, Sofuoglu. Mahias, que ontem (3) protagonizou uma cena hilária ao final do treino classificatório, evitando uma queda, completou o pódio na corrida em sua casa.

Lorenzo Zanetti (MV Agusta Reparto Corse) concluiu em quarto lugar, com mais de 22 segundos de atraso para o vencedor da prova. Kyle Smith (PATA Honda World Supersport Team), Kevin Wahr (SMS Racing), Gino Rea (CIA Landlords Insurance Honda), Martín Cárdenas (CIA Landlords Insurance Honda), Christian Gamarino (Team Go Eleven) e Marco Faccani (San Carlo Puccetti Racing). Clique aqui para conferir o resultado completo.

A última corrida do Mundial de Supersport 2015 será no dia 18 de outubro no circuito de Losail, no Catar.