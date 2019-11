Rosberg vence o GP do México e público faz o show

Nico Rosberg faturou a vitória no retorno do Grande Prêmio do México ao calendario do mundial de F1, após 23 anos. Com uma prova morna, diferente do que era esperado, o público deu um show a parte e fez as honras para todos os pilotos, bastava o carro passar e os fãs iam ao delirio.

A largada foi um dos ápices da prova. Felipe Massa largou bem e passou para a sétima posição. Sebastian Vettel tentou dividir curva com Daniel Ricciardo - que tinha seu carro a frente - o piloto da Ferrari ficou na pior tendo um de seus pneus furados, obrigando-o a fazer a primeira entrada de box da corrida e retornar à pista na última posição.

Por falar em Vettel, este deu "algumas causadas de leve” durante a prova. Não foram raras as tomadas de câmera que mostravam o carro da escuderia vermelha escapando em uma curva ou outra.

O fim de semana definitivamente não estava para Fernando Alonso. Devido a troca do motor o espanhol recebeu uma puniçao que o fez largar no fim do grid. Mal iniciou a corrida e com 3 curvas feitas, Alonso reclamou com a equipe sobre a perda de rendimento. A McLaren recolheu o carro sem hesitar, e antes da primeira volta, fim de prova para o principe das Asturias.

Tratando-se de rendimento, pode-se notar a grande diferença nas retas. Em algumas disputas entre a Red Bull de motor Renault e a Williams com motor Mercedes, Bottas possuía visivelmente maior aproveitamento. Os carros da equipe de Frank Williams mantiveram durante quase toda prova o recorde de velocidade da pista que era de 364km/h.

A pista sem grip consumiu fortemente os pneus traseiros da maioria dos carros.

O segundo ápice da corrida veio com os Finlandeses Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas. Durante a 23° volta, em uma disputa que valia a sexta posição, Kimi apertou Bottas - a Williams estava no lado interno e na preferência da curva - houve o toque e Raikkonen teve a suspensão direita traseira da Ferrari quebrada, bandeira amarela e fim de prova para Kimi.

Último carro a entrar para o primeiro Pit Stop, apenas na 30° volta, Jenson Button conseguiu manter a McLaren na pista e terminar a corrida. Os kms adquiridos neste Grande Premio são valiosos para o acerto do carro. A McLaren pretende trazer um carro mais bem estruturado para o GP Brasil de F1.

Volta 33 – Sainz escapa durante disputade posição com Perez - o idolo da casa. O públicou mais uma vez vai ao delirio.

Volta 37 – Vettel bate o recorde de velocidade de pista que era de Felipe Massa, atingindo incriveis 366,2km/h. Algumas voltas depois - mais exatamente na volta 52 - Sebastian perdeu o controle da Ferrari e bateu lateralmente na bareira de Softwall, provocando a entrada do safety car. Mais um fim de prova para o time italiano que pode começar a empacotar as coisas para o GP Brasil.

A maioria das equipes aproveitou a entrada do carro de segurança e fez um pit stop extra. RBR, Williams e Mercedes voltaram para pista de pneus médios, Red Bull se mateve com pneus macios. Na volta dos boxes o grid estava bem embaralhado mas a relargada aconteceu sem maiores problemas.

O brasileiro Felipe Nasr abandonou a prova na volta 59 com problemas de freio. Em entrevista o piloto mencionou serem os mesmo problemas ocorridos durante toda temporada.

O pódio do Grande Prêmio do México teve no degrau mais alto Nico Rosberg da Mercedes, seguido do companheiro de equipe Lewis Hamilton e Valtteri Bottas da Williams.

Com a vitória neste domingo, Rosberg sobe para a segunda colocação no campeonato e abre a vantagem de 21 pontos para Sebastian Vettel.

Felipe Massa terminou a corrida na sexta posição.

O herói local Sergio Perez chegou na oitava posição e fez questão de ir até o público agradecer após o fim da prova.

A próxima etapa do mundial de Fórmula 1 ocorrerá no Brasil entre os dias 13, 14 e 15 de novembro, no Autódromo de Interlagos.

Classificação final - Grande Prêmio do México de Fórmula 1



1. Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 71 voltas

2. Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - a1s9

3. Valtteri Bottas (FIN/Williams) - a 14s5

4. Daniil Kvyat (RUS/Red Bull) - a 16s5

5. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) - a 19s6

6. Felipe Massa (BRA/Williams) - a 21s4

7. Nico Hulkenberg (ALE/Force India) - a 25s8

8. Sergio Perez (MEX/Force India) - a 34s3

9. Max Verstappen (HOL/Toro Rosso) - a 35s2

10. Romain Grosjean (FRA/Lotus) - a 37s9

11. Pastor Maldonado (VEN/Lotus) - a 38s5

12. Marcus Ericsson (SUE/Sauber) - a 40s1

13. Carlos Sainz (ESP/Toro Rosso) - a 48s7

14. Jenson Button (ING/McLaren) - a 49s2

15. Alexander Rossi (EUA/Manor) - a 2 voltas

16. Will Stevens (ING/Manor) - a 2 voltas



NÃO COMPLETARAM A PROVA

Felipe Nasr (BRA/Sauber)

Sebastian Vettel (ALE/Ferrari)

Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari)

Fernando Alonso (ESP/McLaren)