Moto GP: Com sobra, espanhol Jorge Lorenzo fatura a pole em Valência

A briga pelo titulo da temporada 2015 da MotoGP entre Jorge Lorenzo e Valentino Rossi, ambos da equipe Movistar Yamaha MotoGP, promete fortes emoções até a última volta da corrida de Valência, no circuito Ricardo Tormo, no domingo. No treino classificatório de hoje (7), o espanhol conseguiu dar um importante passo em sua luta, conquistando a pole position.

Lorenzo conseguiu um impressionante tempo de 1m30s011, superando Marc Márquez (Repsol Honda Team) por 0.488s. Dani Pedrosa, companheiro de equipe de Márquez, fecha a primeira fila.

A segunda fila do grid será formada por Aleix Espargaró (Team SUZUKI ECSTAR), Cal Crutchlow (LCR Honda) e Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3). A grande surpresa fica com Espargaró, que pode conseguir um forte inicio de corrida com a sua Suzuki, que sempre consegue render bem em circuitos mais travados como o de Valência.

Andrea Iannone (Ducati Team), que chegou a almejar uma posição na primeira fila no inicio do treino, não conseguiu melhorar sua volta no final e acabou apenas com o sétimo. Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), Andrea Dovizioso (Ducati Team) e Danilo Petrucci (Octo Pramac Racing) completam os top 10.

A pole e com muita sobra para Lorenzo foi um duro golpe para Rossi. O italiano, que vai largar em último depois de ser punido pelo polêmico acidente com Márquez na Malásia, ainda caiu ao final do treino classificatório. Para a corrida de amanhã (8), Rossi terá que atacar e mostrar que a queda no treino classificatório não o abalou mentalmente.

Para Lorenzo, basta manter o ritmo forte para tentar não sofrer o ataque das Hondas de Márquez e Pedrosa, além da Honda satélite de Crutchlow, da Ducati de Iannone e da Suzuki de Espargaró.

Clique aqui para conferir o grid completo!