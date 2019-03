GP do Bahrein: confira os horários e o cronograma do fim de semana de F1

A segunda corrida da temporada acontece neste final de semana, em Sakhir, Bahrain, entre os dias 29, 30 e 31. Devido ao horário da corrida — que acontece à noite —, os dias de GP são reduzidos, apenas três em comparação com corridas que acontecem durante do dia, com quatro dias de preparação.



Confira os horários (todos no Horário de Brasília):



Treino Livre 1: 29/03, 08h

Treino Livre 2: 29/03, 12h

Treino Livre 3: 30/09, 9h

Qualificação: 30/03, 12h

Corrida: 31/03, 12h10



Após um GP em um circuito que é conhecido por não ter muitas chances de ultrapassagens, a Formula 1 chega à uma pista que é totalmente o contrário. O Circuito Internacional do Bahrein não oferece apenas ótimas chances de ultrapassagens mas também retas onde a disputa roda a roda é muito comum. A reta de chegada/largada é longa e tem uma grande área de frenagem na curva 1. Após as curvas 2 e 3, o fator vácuo entra em jogo na subida para a curva 4, onde quem foi ultrapassado na reta anterior à curva 1 pode tentar ganhar a posição novamente.



No setor 2 da pista está uma das curvas mais desafiadoras de todo o calendário. A curva 10 é de velocidade baixa e, de longe, parece inofensiva, mas há um fator que a deixa muito difícil: os pilotos estão em alta velocidade após a curva 8, e precisam fazer a curva 9 com o pé no freio para conseguir completar a curva 10. É comum assistir pneus sendo fritados nesta área de frenagem.



Para finalizar, a pista tem um charme a mais: a corrida normalmente oferece um lindo pôr do sol logo em seu início. Outro charme são as faíscas que, neste circuito, são mais intensas na reta principal, já que à noite elas são mais visíveis.