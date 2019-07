Pérez argumenta choque com Hulkenberg e revela decepção pelo mau resultado

Sergio Pérez e Racing Point foram embora de Silverstone sem pontuar pela terceira vez seguida. O mexicano terminou na 17ª colocação, seu pior resultado na temporada. Ele se chocou com a Renault de Nico Hulkenberg, durante a retomada da corrida após saída do Safety Car, alegando problemas no volante. Com isso, sua asa dianteira ficou danificada, o obrigando a parar nos boxes.

O motivo, de acordo com o próprio Pérez, foi uma imperfeição no cabo do volante, mesmo durante o carro de segurança estar na pista — ainda teve o balanço de freio do carro estava 'muito para frente', não o deixando brecar precisamente. O mexicano justificou à equipe: "Eu não pude parar o carro e acabei acertando Nico".

Enquanto isso, Hulkenberg terminou na zona de pontuação, em décimo. Já o companheiro de Pérez, Lance Stroll, conseguiu apenas a 13ª colocação. Essa foi somente a segunda vez que o canadense terminou à frente do mexicano. No momento, a Racing Point é a sétima colocada no campeonato de construtores, com 19 pontos, empatada com a Toro Rosso. E a equipe tem sofrido para encontrar o ritmo nos últimos finais de semana.

Porém, o GP da Inglaterra era promissor. Na primeira parte da corrida, Pérez estava demonstrando ritmo suficiente para chegar aos pontos, mas então veio o Safety Car, fato lamentado pelo piloto da equipe da casa.

"Nós tivemos muito azar hoje. O primeiro período de prova foi muito forte. Eu estava administrando bem minha corrida, cuidando dos pneus e estávamos no caminho certo para marcar alguns pontos. Então, o Safety Car saiu logo após eu ter enfrentado e foi isso que arruinou minha corrida. É bem decepcionante, porque nós merecíamos um grande resultado em nossa corrida em casa."