Gasly lamenta ficar fora do pódio em seu ‘melhor domingo do ano’

Produtividade e resultados. Essas eram as palavras que não saíam da cabeça do piloto francês Pierre Gasly. Após a diferença de mais de uma volta em relação ao companheiro de equipe, Max Verstappen no GP da Áustria, no dia 30 de junho, a RBR queria ver o novato correndo em alto nível no Grande Prêmio da Inglaterra, no último domingo. A pressão deu certo! Ele voou baixo no circuito de Silverstone e teve, segundo o próprio piloto, ‘o melhor domingo do ano.

Gasly foi o mais rápido no primeiro treino livre da sexta-feira, superando o companheiro de equipe em todas as três sessões e seguiu de perto os primeiros colocados na classificação. No domingo, o francês voou baixo. Na volta 12 conseguiu ultrapassar a Ferrari de Sebastian Vettel, recuperando a quinta posição que o alemão havia tomado logo na largada.

Depois das paradas e das comuns trocas de posições, ele se beneficiou do confronto de Vettel com Verstappen (que rendeu punição dura ao alemão) para terminar em quarto, a apenas 4,575s do pódio.

"O fim de semana inteiro tem sido forte de sexta a domingo, sendo hoje o meu melhor domingo do ano [...] Estamos lutando com os caras da frente, que é onde deveríamos estar, e eu estou realmente feliz com a quarta posição hoje."

"É claro que, como um cara competitivo, estou decepcionado por não estar no pódio porque estava tão perto, mas demos um grande passo neste final de semana e estamos trabalhando na direção certa."

O quarto lugar é o melhor resultado de Gasly em sua carreira na Fómula 1, ao lado do GP do Bahrein do ano passado, quando pertencia à Toro Rosso. Isso também significa que seu desempenho em Silverstone, pista que ele ganhou na GP2 em 2016, foi o melhor do ano até agora.

Depois de espinhos... flores

O chefe da Red Bull, Christian Horner elogiou a corrida de Gasly. Vale lembrar que depois do GP da Áustria o chefão da equipe austríaca pressionou o piloto francês dizendo que ele teria que melhorar.

“A corrida de Pierre foi a continuação de um fim de semana muito forte, correndo com as Ferraris, usando bastante o pneu duro para chegar ao final da corrida e conseguir a melhor marca do ano. Isso tem aumentado a confiança dele e espero que ele possa usar isso para como impulso para sua próxima corrida."

Gasly está em sexto lugar na classificação dos pilotos, com 55 pontos, enquanto Verstappen é o terceiro, com 136 pontos, 4​8 atrás da Mercedes de Valtteri Bottas.