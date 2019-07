Ferrari dá vexame, e Lewis Hamilton garante a pole no GP da Alemanha

Após um qualifying onde a Ferrari passou vexame, Lewis Hamilton garantiu mais uma pole position no ano. Com certa facilidade, o inglês conquistou sua 87ª pole da cerreira e viu os carros de Vettel e Leclerc terem problemas neste sábado (27). Verstappen superou Bottas e larga em segundo no circuito de Hockenheim, no GP da Alemanha.

Com a melhor volta do Q3, o piloto inglês da Mercedes fez 1min11s767. O holandês da Red Bull ficou 0s346 atrás e 0s016 à frente do finlandês parceiro do pole.

Sebastian Vettel não se deu em sua corrida em casa e não conseguiu completar volta no Q1 por problema no turbo. Largando em último, essa é a pior largada dele desde o GP da Malásia em 2017. O azar — ou incompetência da equipe — tornou a aparecer no Q3, e Charles Leclerc nem saiu da garagem.

Vettel deixou seu carro após a Ferrari não ter conseguido reparar o problema no turbo a tempo de voltar ao Q1 (Foto: Reprodução / F1)

Em contraponto à scuderia italiana, a Alfa Romeo conseguiu a melhor classificação de um de seus pilotos: o quinto lugar de Kimi Raikkonen, que se beneficiou da ausências das Ferraris. Roman Grosjean também fez bom qualifying e larga em sexto, seu melhor resultado desde o GP da Austrália, o primeiro do ano, onde também largou na sexta colocação.

Eliminados no Q1:

16º Lando Norris (McLaren)

17º Alexander Albon (STR)

18º George Russell (Williams)

19º Robert Kubica (Williams)

20º Sebastian Vettel (Ferrari)

Eliminados no Q2:

11º Antonio GivinazziI (Alfa Romeo)

12º Kevin Magnussen (Haas)

13º Daniel Ricciardo (Renault)

14º Daniil Kvyat (STR)

15º Lance Stroll (Racing Point)

O que os três primeiros falaram?

Lewis Hamilton: "Não sei realmente como conseguimos hoje — não sei ao certo o que aconteceu com as Ferraris. É muito importante para nós, no nosso segundo grande prêmio de casa. Acho que se Leclerc tivesse feito uma volta no fim, teria sido apertado entre nós."

Foto: Reprodução / F1

Max Verstappen: "Estou realmente muito feliz em estar em segundo lugar, na primeira fila, e é étimo ver tantos fãs holandeses aqui — no geral é um bom resultado para nós."

Valtteri Bottas: "Acho que o tempo terá um grande papel amanhã, obviamente foi uma classificação decepcionante realmente não achei nenhuma confiança."

A largada do Grande Prêmio da Alemanha está marcada paras as 10h10 (de Brasília) deste domingo (27). Você confere toda a cobertura da corrida aqui, na VAVEL Brasil, em tempo real.